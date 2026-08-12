Nadia Battocletti medaglia d’oro nei 5000 metri agli Europei di atletica, bronzo per Majori

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Nadia Battocletti è medaglia d’oro nei 5000 metri donne agli Europei di atletica leggera, in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina (Fiamme Azzurre) si conferma campionessa della specialità, dopo il trionfo di Roma 2024, correndo in 15’37″84. Ma la festa italiana è anche merito della lombarda Micol Majori (Pro Sesto Atletica Cernusco), che festeggia uno splendido bronzo in 15’40″65. L’argento va alla spagnola Marta Garcia in 15’39″98. Undicesimo posto per Federica Del Buono in 15’49″41.

“Sono davvero molto felice di questo risultato. Non nascondo che l’arrivo a Birmingham sia stato in salita e ‘travagliato’. A Roma (al Golden Gala, ndr.) avevo pensato a un altro epilogo. Quando sono arrivata al traguardo ero parecchio delusa, ora la tristezza ha lasciato spazio alle lacrime”. Così Nadia Battocletti, ai microfoni Rai. Presente anche Micol Majori, medaglia di bronzo: “Avevo quasi paura sul rettilineo finale – le sue parole -. È un sogno bellissimo, non l’ho ancora realizzato. Sapevo di stare bene, sono arrivata nella mia miglior condizione. Quest’anno ho lavorato anche sulle distanze più corte e sulle volate. Quando ero piccola vincevo tutte le gare in volata”. “Papà mi ha detto: come un corvo all’inizio, ma poi come un’aquila”. Così Nadia Battocletti, ai microfoni di Sky Sport, dopo l’oro di oggi nei 5000 agli Europei di Birmingham. “Adoro questo momento della mia vita, sono circondata da tantissime persone che mi vogliono bene”, ha aggiunto l’azzurra, già proiettata verso la prossima gara, ovvero i 10000 metri della rassegna continentale: “Ho finito il primo passettino, adesso c’è il successivo”.

Quattro fino a ora le medaglie azzurre a Birmingham: due ori, un argento e un bronzo.

JACOBS E ALI VOLANO IN FINALE NEI 100

Doppio pass conquistato per la finale dagli azzurri nei 100 metri piani maschili degli Europei di atletica, in corso a Birmingham. Marcell Jacobs (lombardo d’adozione, Fiamme Oro) e Chituru Ali volano all’atto conclusivo in programma stasera alle 22.47. Il campione olimpico di Tokyo 2020, che difende il titolo continentale di Roma 2024, corre in 10″08, miglior crono delle semifinali, rallentando nel finale; mentre Ali (di Como, Fiamme Gialle) è secondo nella sua “semi” in 10″34.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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