Il Libano è il primo Paese arabo ad abolire la pena di morte. Kallas “Ue invita altri Stati a fare lo stesso”

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – Il Parlamento libanese ha approvato oggi la legge per abolire la pena di morte, facendo del Libano il primo Paese del mondo arabo a sostituirla con l’ergastolo con lavori forzati aggravati. Lo riportano i media locali. La maggioranza dei 128 membri del Parlamento libanese ha votato a favore dell’abolizione della pena di morte, con l’eccezione del blocco parlamentare del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah. Il ministro della Giustizia, Adel Nassar, presente in Parlamento, ha definito la decisione un “passo storico” per il Paese. L’abolizione della pena di morte in Libano giunge mentre il parlamento sta discutendo una controversa legge di amnistia generale, la più ampia dalla fine della guerra civile durata 15 anni nel 1990, che potrebbe ridurre le pene o persino liberare miliziani e narcotrafficanti condannati, con alcune eccezioni.

KALLAS “BENE IL LIBANO, ALTRI LO SEGUANO”

L’Unione Europea “si congratula con il Libano per l’adozione della legge che abolisce la pena di morte”. Lo ha dichiarato l’Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Kaja Kallas, secondo quanto riferisce una nota di Bruxelles. “Questa legislazione storica rappresenta un significativo passo avanti per i diritti umani nel Paese”, ha osservato Kallas. “Essendo il primo Paese della regione ad abolire la pena di morte, il Libano sta dando un esempio significativo ad altri Paesi del Medio Oriente e non solo, rafforzando la forte tendenza globale verso l’abolizione e il crescente sostegno internazionale per la fine della pena capitale in tutto il mondo. L’Unione europea invita tutti i paesi che ancora applicano la pena di morte ad abolirla e, in attesa dell’abolizione, a mantenere o introdurre una moratoria sulle esecuzioni come primo passo”, ha ancora dichiarato.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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