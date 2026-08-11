11 Agosto 2026

Israele-Libano, il prossimo round di colloqui si terrà ad inizio settembre

Anna Gaia Cavallo 11 Agosto 2026
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TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il prossimo round di colloqui tra Israele e Libano, mediati dagli Stati Uniti, si terrà all‘inizio di settembre, secondo quanto riferito al Times of Israel da un funzionario.

Il funzionario afferma che la settima sessione di colloqui della scorsa settimana a Roma non è andata bene, poiché Beirut preme per ulteriori ritiri israeliani dal Libano meridionale, mentre Tel Aviv sostiene che la verifica del disarmo di Hezbollah debba essere completata prima.

Nelle settimane che precedono il prossimo round, gli Stati Uniti stanno spingendo le parti a concordare un elenco di paesi che parteciperanno al meccanismo di verifica, con Israele che rifiuta l’inclusione di paesi che hanno cercato di agire contro lo Stato ebraico nei forum internazionali, afferma il funzionario.

Le parti stanno anche conducendo negoziati separati sull’identificazione e la restituzione dei resti di ebrei libanesi e israeliani in cambio di detenuti libanesi, aggiunge il funzionario.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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