Libia, incendio nella raffineria di Zawiya: recuperati rottami di droni

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Un incendio è divampato in un serbatoio di carburante presso la raffineria di Zawiya, situata a circa 50 km a ovest di Tripoli. Il rogo continua ad alimentarsi da oltre 12 ore, dopo che un drone ha colpito il serbatoio, provocandone l’esplosione. Secondo quanto dichiarato dal direttore dell’unità di emergenza dell’Autorità per la sicurezza nazionale, Mohamed Al-Bakoush, la situazione è in fase di miglioramento, con squadre di soccorso e attrezzature giunte da diverse zone della Libia per aiutare a domare le fiamme.

Sono in corso operazioni di raffreddamento dei serbatoi vicini e sono stati costruiti argini di terra per contenere il fuoco, mentre il livello di carburante nel serbatoio interessato è sceso al 40%. La compagnia elettrica ha segnalato potenziali ripercussioni sulla rete elettrica nazionale, che dipende dalle forniture di carburante dell’impianto.

Il Dipartimento anticrimine libico ha recuperato dei rottami appartenenti a droni. Secondo quanto dichiarato dal Dipartimento in un comunicato su Facebook, durante il sopralluogo la squadra di ispezione e sminamento ha anche rinvenuto granate da mortaio e altri oggetti che potrebbero essere collegati all’accaduto. Gli oggetti sono stati trasferiti alla stazione di polizia per le procedure legali. I media e i social network avevano documentato diversi attacchi con droni contro la raffineria. Le operazioni di spegnimento del serbatoio sono ancora in corso.

-Foto di repertorio IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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