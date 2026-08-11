11 Agosto 2026

Ritrovata la neonata sottratta nel Casertano, la nonna la stava portando in Romania

Anna Gaia Cavallo 11 Agosto 2026
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CASERTA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha ritrovato la neonata rumena di soli 10 giorni che, la sera precedente, era stata sottratta nella provincia di Caserta ad alcuni familiari. Subito dopo l’accaduto, la Squadra Mobile di Caserta, in collaborazione con il Commissariato di Pubblica Sicurezza Marcianise, ha avviato una serrata attività investigativa che ha consentito di individuare l’autovettura utilizzata per il sequestro della minore. Il veicolo, diretto in Romania, è stato successivamente localizzato e fermato sull’autostrada nei pressi di Firenze, grazie alla collaborazione della Squadra Mobile di Caserta con quella Firenze e la Polizia Stradale di Firenze. All’interno dell’autovettura, insieme alla neonata, affidata ai servizi sociali, c’era la nonna, di nazionalità rumena, che già sottoposta agli arresti domiciliari è stata arrestata in flagranza di reato per evasione e denunciata per sottrazione di incapace.

– foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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