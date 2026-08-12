12 Agosto 2026

Libia, il generale dell’intelligence militare della regione orientale ucciso in un attentato

Anna Gaia Cavallo 12 Agosto 2026
20230407_0299-e1770674204277.jpg

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il generale Fawzi Al-Mansouri, capo dell’intelligence militare nella regione orientale della Libia, è stato ucciso in un attentato davanti alla sua casa nel quartiere di Al-Sayyida Aisha a Bengasi, dove un’autobomba è esplosa contro il suo veicolo.

Secondo quanto documentato in video diffusi sui social media, l’attacco ha colpito Al-Mansouri mentre si trovava nella sua auto di fronte all’abitazione. Il generale era uno dei comandanti militari più importanti delle forze armate libiche, e la sua uccisione rappresenta un evento inaspettato, considerando il miglioramento delle condizioni di sicurezza a Bengasi negli ultimi anni.

Al momento non sono state rivendicate responsabilità. Le autorità locali hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell’attacco.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Malta-aeroporto-1.jpg

Aeroporto Malta, l’Italia supera il Regno Unito come primo mercato

Anna Gaia Cavallo 12 Agosto 2026
1786482303_Egitto-1.jpg

Egitto, il ministro dei trasporti a colloquio con l’omonimo dell’Ungheria: focus sulla cooperazione

Anna Gaia Cavallo 11 Agosto 2026
Polizia-e1786467481849.jpeg

Ritrovata la neonata sottratta nel Casertano, la nonna la stava portando in Romania

Anna Gaia Cavallo 11 Agosto 2026
Libano.jpg

Il Libano è il primo Paese arabo ad abolire la pena di morte. Kallas “Ue invita altri Stati a fare lo stesso”

Anna Gaia Cavallo 11 Agosto 2026
Drone.jpg

Libia, incendio nella raffineria di Zawiya: recuperati rottami di droni

Anna Gaia Cavallo 11 Agosto 2026
Malta-1-1.webp

I vigili del fuoco di Malta impegnati nell’incendio in Portogallo

Anna Gaia Cavallo 11 Agosto 2026

Ultimissime

20230407_0299-e1770674204277.jpg

Libia, il generale dell’intelligence militare della regione orientale ucciso in un attentato

Anna Gaia Cavallo 12 Agosto 2026
Cricket.jpeg

Cricket, l’Italia batte l’Uganda e vola in testa nella ICC Men’s World Cup Challenge League B

redazione 12 Agosto 2026
Malta-aeroporto-1.jpg

Aeroporto Malta, l’Italia supera il Regno Unito come primo mercato

Anna Gaia Cavallo 12 Agosto 2026
Darderi-1.jpg

Darderi eliminato ai quarti del Masters 1000 di Montreal, Nakashima vince in due set

redazione 12 Agosto 2026
1786482303_Egitto-1.jpg

Egitto, il ministro dei trasporti a colloquio con l’omonimo dell’Ungheria: focus sulla cooperazione

Anna Gaia Cavallo 11 Agosto 2026