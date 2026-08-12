12 Agosto 2026

Aeroporto Malta, l’Italia supera il Regno Unito come primo mercato

Anna Gaia Cavallo 12 Agosto 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Italia è diventata a luglio il principale mercato di riferimento per l’Aeroporto Internazionale di Malta, superando il Regno Unito per la prima volta dallo scorso febbraio. Secondo quanto riferito dalla società aeroportuale, il sorpasso è stato favorito dal potenziamento delle rotte durante la stagione estiva.

Oltre un quinto dei passeggeri transitati dallo scalo maltese nel mese di luglio ha viaggiato da o verso l’Italia. Buona anche la performance della Polonia, che si conferma il mercato dell’Europa orientale meglio collegato con Malta.

I passeggeri da e per il Paese sono aumentati di quasi il 50%. Germania e Francia si sono piazzate rispettivamente al quarto e quinto posto. Il traffico con la Germania ha registrato una lieve flessione, mentre quello con la Francia è diminuito del 5,1%.

Per entrambi i mercati si tratta della prima variazione negativa dell’estate, principalmente a causa della riduzione delle frequenze su alcune rotte che collegano Malta ai due Paesi.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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