12 Agosto 2026

Darderi eliminato ai quarti del Masters 1000 di Montreal, Nakashima vince in due set

redazione 12 Agosto 2026
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MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Luciano Darderi si è arreso ai quarti di finale del “National Bank Open presented by Rogers”, il Masters 1000 canadese in corso sul cemento di Montreal. L’azzurro, numero 22 del mondo e 19esimo favorito del tabellone, ha ceduto contro lo statunitense Brandon Nakashima, numero 31 del ranking Atp e 28esima forza del seeding, col punteggio di 6-2 6-3. In semifinale Nakashima sfiderà il vincente della sfida fra lo spagnolo Rafael Jodar e il francese Arthur Fils.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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