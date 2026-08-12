Corriere dello Sport: “Napoli, Lukaku saluta e arrivano Favasuli e Badiashile: poi assalto a Gabriel Jesus”

Il mercato del Napoli si accende proprio nel giorno del 59° compleanno di Massimiliano Allegri. Tra festeggiamenti e brindisi nel ritiro di Castel di Sangro, il tecnico può cominciare a scartare anche i primi regali confezionati dalla società: Costantino Favasuli è ormai definito, Benoit Badiashile è in dirittura d’arrivo e per Giovanni Di Lorenzo si lavora a un rinnovo che potrebbe legarlo agli azzurri fino al 2030. Sullo sfondo resta poi il grande sogno Gabriel Jesus.

Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, a mettere in moto il mercato è soprattutto la cessione di Romelu Lukaku. L’accordo con il Fenerbahçe è stato raggiunto sulla base di 6 milioni di euro più 2 di bonus, ai quali potrebbe aggiungersi un ulteriore milione in caso di vittoria del campionato.

LUKAKU-FENERBAHÇE: È FATTA

Si chiude così l’esperienza napoletana di Lukaku, caratterizzata dal contributo fornito nella stagione dello scudetto ma anche dalle difficoltà successive. La partenza del belga assume soprattutto un’importanza strategica per il mercato.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli potrà infatti alleggerire il monte ingaggi liberandosi di uno stipendio da circa 11 milioni lordi. Lukaku, invece, dovrebbe firmare con il Fenerbahçe un contratto annuale con una retribuzione leggermente inferiore rispetto a quella percepita in azzurro.

Era proprio questa una delle operazioni necessarie per consentire a Manna di sbloccare gli acquisti.

FAVASULI, PRIMO COLPO: VISITE MARTEDÌ

Il primo rinforzo sarà Costantino Favasuli. Il terzino destro classe 2004 lascerà il Catanzaro per entrare nella rosa di Allegri e rappresentare l’alternativa a Di Lorenzo.

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport riferisce che l’operazione è stata impostata sulla base di un milione di euro per il prestito oneroso e altri 6 milioni per l’obbligo di riscatto.

Favasuli firmerà un contratto fino al 2031, con opzioni annuali che potrebbero prolungare ulteriormente il rapporto fino al 2034. Le visite mediche sono previste per martedì.

Decisivo il lavoro del suo agente Mario Giuffredi, arrivato nei giorni scorsi a Castel di Sangro. Un incontro che ha contribuito ad accelerare non soltanto l’operazione Favasuli, ma anche altri dossier riguardanti i suoi assistiti.

Tra questi c’è quello di Di Lorenzo, per il quale il Napoli sta lavorando a un nuovo accordo fino al 2030.

BADIASHILE, NAPOLI VICINISSIMO

Il secondo regalo per Allegri dovrebbe essere Benoit Badiashile. L’emergenza provocata dagli stop di Buongiorno, Beukema e Marianucci ha trasformato l’arrivo di un centrale in una necessità assoluta.

Il francese del Chelsea ha già dato il proprio assenso al trasferimento e Manna sta lavorando per completare gli ultimi passaggi con il club londinese.

Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la trattativa si sviluppa sulla base di un prestito oneroso da circa 3 milioni di euro accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

I contatti sono continui e l’obiettivo del Napoli sarebbe quello di programmare le visite mediche di Badiashile insieme a quelle di Favasuli. L’operazione viene considerata ormai molto vicina alla conclusione.

GABRIEL JESUS È IL SOGNO PER IL GRAN FINALE

Sistemate fascia destra e difesa centrale, il Napoli potrebbe dedicarsi al grande colpo offensivo. Il nome resta quello di Gabriel Jesus.

Il brasiliano dell’Arsenal può ricoprire sia il ruolo di centravanti sia quello di seconda punta e rappresenterebbe un innesto capace di aumentare qualità, imprevedibilità e soprattutto produzione offensiva.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il contratto di Gabriel Jesus con l’Arsenal scade nel 2027 e il brasiliano potrebbe essere ceduto per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. L’ingaggio si aggirerebbe invece intorno ai 6 milioni.

Prima di avviare una vera trattativa, però, saranno necessarie altre uscite.

LUCCA E LANG POSSONO SBLOCCARE JESUS

Lucca resta in bilico e sarebbe seguito dalla Lazio. Un’eventuale cessione potrebbe creare ulteriore spazio nel reparto offensivo.

C’è poi la situazione di Lang. Il possibile ritorno dell’olandese all’Ajax resta collegato alla cessione di Godts al Paris Saint-Germain.

Gli incastri sono quindi ancora numerosi, ma il quadro delineato dal Corriere dello Sport nell’articolo di Fabio Mandarini è chiaro: l’addio di Lukaku ha dato il via al mercato del Napoli, Favasuli è ormai definito, Badiashile si avvicina e successivamente Manna proverà a creare le condizioni economiche e tecniche per tentare il grande colpo.

La ciliegina sulla torta del compleanno di Allegri ha un nome preciso: Gabriel Jesus.