Gazzetta dello Sport: “Napoli, tre regali per Max”

Il 59° compleanno di Massimiliano Allegri coincide con l’accelerazione del Napoli sul mercato. Niente festeggiamenti particolarmente appariscenti a Castel di Sangro: cena insieme alla squadra e candeline da spegnere. I regali più importanti per il tecnico, però, arrivano dalle trattative condotte dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal ds Giovanni Manna.

Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Costantino Favasuli è ormai un nuovo giocatore del Napoli, mentre proseguono senza sosta i contatti con il Chelsea per Benoit Badiashile. Sullo sfondo rimane poi il grande obiettivo per completare l’attacco: Gabriel Jesus.

FAVASULI È FATTA: SARÀ IL VICE DI LORENZO

Il primo rinforzo è Favasuli. Il Napoli ha scelto il giovane del Catanzaro per completare la fascia destra e offrire ad Allegri un’alternativa a Di Lorenzo.

L’età del calciatore rappresenta inoltre un vantaggio nella composizione della rosa, perché Favasuli non occuperà uno slot nella lista della Serie A.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, l’operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni, oltre ai bonus.

Per Favasuli è pronto un contratto fino al 2031, con la possibilità di estendere successivamente il rapporto, attraverso opzioni annuali, fino al 2034. Una struttura simile a quella utilizzata per Vergara, altro assistito di Mario Giuffredi.

Il nuovo acquisto dovrebbe aggregarsi alla squadra alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno dopo Ferragosto.

UN’ARMA IN PIÙ PER ALLEGRI

Favasuli non è soltanto un’alternativa a Di Lorenzo. Le sue caratteristiche potrebbero offrire ad Allegri anche una soluzione tattica differente.

Il classe 2004 è infatti abituato a interpretare il ruolo di quinto e potrebbe quindi essere utilizzato a tutta fascia qualora il tecnico decidesse di ricorrere alla difesa a tre.

Il vero regalo atteso da Allegri, però, riguarda il centro della difesa.

BADIASHILE, TRATTATIVA A OLTRANZA

Il Napoli continua a lavorare con il Chelsea per Badiashile, considerato la priorità assoluta dopo gli infortuni che hanno ridotto drasticamente le alternative nel reparto arretrato.

Come riferisce Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, le parti avrebbero già trovato l’intesa sui 3 milioni di euro relativi al prestito. Resta invece da definire la cifra del diritto di riscatto.

Il Chelsea, inizialmente orientato verso un obbligo da 15 milioni, avrebbe accettato di trasformare la formula in diritto aumentando però la valutazione: l’opzione per acquistare definitivamente il francese sarebbe adesso compresa tra 18 e 20 milioni.

Il Napoli sta provando a ridurre ulteriormente la cifra, ma la distanza viene descritta come minima.

BADIASHILE SPINGE PER NAPOLI

Un elemento importante è rappresentato dalla volontà del difensore. Badiashile vuole trasferirsi al Napoli e avrebbe anche respinto l’interesse di un paio di società della Premier League.

Per il francese sarebbe già pronto un accordo da circa 2,5 milioni di euro a stagione, strutturato su un primo anno legato al prestito e altri quattro in caso di acquisto definitivo.

Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come Allegri speri di avere il centrale a disposizione già alla ripresa del lavoro a Castel Volturno. Considerata l’emergenza difensiva, la chiusura dell’operazione è diventata una priorità assoluta.

GABRIEL JESUS RESTA IL GRANDE SOGNO

Dopo Favasuli e Badiashile, il Napoli vorrebbe completare il mercato con un investimento importante in attacco.

Gabriel Jesus resta un obiettivo concreto, ma prima sarà necessario liberare ulteriore spazio nella rosa. Dopo la cessione di Lukaku, almeno uno tra Lucca e Lang dovrebbe partire.

Per Lang, secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, l’Ajax potrebbe mettere sul tavolo circa 25 milioni più bonus una volta completata la cessione di Godts al Paris Saint-Germain. Per Lucca, invece, sarebbero arrivati finora soprattutto sondaggi per operazioni in prestito.

L’ARSENAL CHIEDE 20 MILIONI

Gabriel Jesus avrebbe inserito la Serie A tra le destinazioni maggiormente gradite. L’Arsenal valuta il brasiliano circa 20 milioni di euro, anche se la situazione contrattuale potrebbe favorire uno sconto.

L’attaccante è infatti vicino all’ultimo anno di contratto con i Gunners e il Napoli vuole essere pronto nel caso in cui si creassero le condizioni per affondare il colpo.

Il quadro delineato dalla Gazzetta dello Sport nell’articolo di Vincenzo D’Angelo vede dunque il mercato azzurro finalmente in movimento: Favasuli è il primo rinforzo, Badiashile si avvicina e Gabriel Jesus resta il nome individuato per provare a regalare ad Allegri un grande colpo offensivo nel finale dell’estate.