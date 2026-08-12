Repubblica Napoli: “Allegri prova il Napoli anti-Genoa: Gilmour dal 1’, De Bruyne esperimento da play”

Compleanno di lavoro per Massimiliano Allegri, che nel giorno dei suoi 59 anni ha guidato il Napoli nella preparazione dell’ultima amichevole del precampionato. Questa sera, allo stadio Patini di Castel di Sangro, gli azzurri affronteranno l’Aris Salonicco con calcio d’inizio alle 21.

Come riferisce Repubblica Napoli, al termine della giornata Allegri si è concesso qualche momento di relax nell’hotel di Rivisondoli, dove Aurelio De Laurentiis ha organizzato una piccola festa per il tecnico. Il presidente ha dedicato anche un messaggio social all’allenatore: «Tanti auguri Max. Stai imparando a conoscere la mia famiglia e quella cazzutissima del Napoli. Vedrai che insieme potremo lavorare intensamente».

Sold out al Patini per l’ultima amichevole

Prima della partita è prevista la presentazione ufficiale della squadra davanti al pubblico di Castel di Sangro. Sugli spalti del Patini sono attesi circa 7mila spettatori per il sold out dell’ultima uscita prima dell’inizio della Serie A.

Repubblica Napoli sottolinea come quella contro l’Aris rappresenterà una vera prova generale in vista dell’esordio in campionato, previsto sabato 22 agosto a Marassi contro il Genoa.

Allegri dovrebbe ripartire dal 4-3-3, sistema sul quale ha lavorato con continuità durante la preparazione estiva.

Rrahmani-Rafa Marin al centro della difesa

Con le numerose assenze nel reparto arretrato, le indicazioni principali riguardano la coppia composta da Rrahmani e Rafa Marin. Saranno loro i due centrali, mentre Di Lorenzo e Spinazzola dovrebbero completare la linea difensiva davanti a Meret.

Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, la novità potrebbe invece riguardare il centrocampo. Allegri ha provato Gilmour insieme ad Anguissa e McTominay.

Lo scozzese, reduce dall’infortunio al ginocchio accusato prima del Mondiale, ha bisogno di accumulare minuti e ritrovare progressivamente la migliore condizione.

De Bruyne provato davanti alla difesa

Lobotka e De Bruyne dovrebbero trovare spazio nel corso della ripresa. Proprio la posizione del belga rappresenta uno degli elementi tatticamente più interessanti emersi durante gli ultimi allenamenti.

Allegri ha infatti provato De Bruyne nel ruolo di play, anche insieme a Lobotka. Un esperimento che, come evidenzia Repubblica Napoli, potrebbe fornire ulteriori indicazioni sulle idee del tecnico per sfruttare le caratteristiche del fuoriclasse belga nel corso della stagione.

Hojlund guida l’attacco

Molte meno incertezze riguardano invece il reparto offensivo. Hojlund sarà il riferimento centrale del tridente, con Politano e Alisson Santos ai suoi lati.

Nel corso della sfida dovrebbe esserci spazio anche per Neres. Il brasiliano è tornato a lavorare stabilmente con il gruppo e punta ad aumentare il minutaggio per presentarsi nelle migliori condizioni possibili alla prima giornata.

L’amichevole contro l’Aris Salonicco diventa così l’ultimo banco di prova della preparazione estiva. Dopo Castel di Sangro, il Napoli entrerà definitivamente nella settimana che condurrà all’esordio ufficiale della gestione Allegri.