14 Agosto 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri-De Bruyne nasce l’intesa: Max studia il ruolo ideale per liberare Re Kevin”

redazione 14 Agosto 2026
c1c2513719

Il ritiro di Castel di Sangro si è chiuso lasciando al Napoli una delle indicazioni più interessanti dell’intera preparazione: tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne sembra essere scattata rapidamente un’intesa calcistica. Un rapporto ancora tutto da costruire nelle partite ufficiali, ma che dopo l’ultima amichevole contro l’Aris Salonicco ha già prodotto segnali importanti.

Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dopo una prima apparizione complicata contro il Celta Vigo, caratterizzata anche dall’errore che aveva favorito il pareggio degli spagnoli, De Bruyne ha risposto da fuoriclasse. Contro l’Aris il belga ha realizzato due gol, colpito un palo poi trasformato in rete da Lucca e regalato diverse giocate di qualità.

Una prestazione che ha divertito anche Allegri. Il tecnico sta cercando la posizione migliore per esaltare le caratteristiche di un giocatore destinato ad avere un peso importante nel nuovo Napoli.

Allegri e De Bruyne, il calcio come linguaggio comune

Il rapporto tra i due è cominciato praticamente senza bisogno di grandi discorsi. Mandarini sul Corriere dello Sport ricorda il primo incontro pubblico tra Allegri e De Bruyne, avvenuto durante le celebrazioni per i cento anni del Napoli a Piazza del Plebiscito.

In quell’occasione il belga, rientrato anticipatamente dalle vacanze per partecipare all’evento, aveva sorpreso i tifosi rivolgendosi alla piazza in napoletano: «Guagliu’, tutt’appost?».

Un gesto particolarmente significativo dopo le dichiarazioni rilasciate in Belgio prima del Mondiale, quando De Bruyne aveva manifestato alcune perplessità sul piano tecnico e sulla necessità di ricevere garanzie per il futuro.

Il Napoli non aveva particolarmente apprezzato quelle parole. A Dimaro, Manna aveva però anticipato il confronto con il nuovo allenatore: «Quando tornerà dalle vacanze, parlerà con Allegri».

Un dialogo che sembra aver prodotto rapidamente i primi risultati.

De Bruyne, Allegri cerca la posizione ideale

Il vero lavoro riguarda adesso il campo. Secondo quanto evidenziato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Allegri ha già sperimentato De Bruyne in diverse zone del centrocampo e della trequarti.

Contro l’Osasuna il belga era stato utilizzato nei due centrocampisti del 4-2-3-1. Nell’amichevole contro l’Aris Salonicco, invece, Allegri lo ha avvicinato alla porta, ottenendo risposte decisamente differenti.

De Bruyne ha agito inizialmente alle spalle del centravanti nel 4-2-3-1, occupando la posizione centrale della linea dei trequartisti. Successivamente è stato utilizzato nel 3-4-2-1, insieme a Vergara e con Lang coinvolto nella struttura offensiva alle spalle della punta.

Il bilancio parla da solo: due reti e un palo in appena 44 minuti.

Nel 4-3-3 spazio da mezzala

Resta poi il 4-3-3, il sistema maggiormente utilizzato da Allegri durante la preparazione. In questo caso De Bruyne dovrebbe partire da mezzala, con la possibilità di avanzare il proprio raggio d’azione durante lo sviluppo della manovra.

Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, si tratta di esperimenti che dovranno necessariamente superare la prova delle partite ufficiali. Le amichevoli hanno fornito indicazioni, ma sarà il campionato a stabilire definitivamente quale possa essere la collocazione migliore del belga.

Il primo esame è ormai vicino. Il Napoli si prepara all’esordio contro il Genoa a Marassi e Allegri dovrà cominciare a trasformare gli esperimenti estivi in gerarchie e scelte concrete.

Una certezza, però, sembra già emergere dal ritiro: più De Bruyne viene avvicinato alla porta, più aumenta la sua capacità di incidere. E Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport individua proprio nel rapporto tra Allegri e il fuoriclasse belga una delle possibili chiavi del nuovo Napoli.

Altro

d89b5ccf10

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri concede tre giorni di pausa: Neres accelera, Genoa a rischio”

redazione 14 Agosto 2026
Screenshot 2026-08-13 093926

Il Mattino: “Napoli, Lukaku saluta e vola al Fenerbahçe: sprint per Badiashile, bivio Anguissa”

redazione 13 Agosto 2026
7b77ef93cf

Corriere dello Sport: “Addio Rom. Ora Jesus è più vicino”

redazione 13 Agosto 2026
Screenshot 2026-08-12 092216

Repubblica Napoli: “Allegri prova il Napoli anti-Genoa: Gilmour dal 1’, De Bruyne esperimento da play”

redazione 12 Agosto 2026
Screenshot 2026-08-11 093023

Il Mattino: “Napoli, Favasuli primo obiettivo: accelerata per Badiashile, Lukaku ai saluti”

redazione 11 Agosto 2026
manna napoli 2.jpg

Gazzetta dello Sport: “Napoli, emergenza totale in difesa: Marianucci ko, assalto a Badiashile”

redazione 11 Agosto 2026

Ultimissime

IMG_0771

Gazzetta dello Sport: “Napoli, è fatta per Badiashile: affare da 30 milioni, Allegri può sorridere”

redazione 14 Agosto 2026
c1c2513719

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri-De Bruyne nasce l’intesa: Max studia il ruolo ideale per liberare Re Kevin”

redazione 14 Agosto 2026
d89b5ccf10

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri concede tre giorni di pausa: Neres accelera, Genoa a rischio”

redazione 14 Agosto 2026
manna napoli 2.jpg

Corriere dello Sport: “Napoli, Badiashile a un passo: poi assalto a Gabriel Jesus”

redazione 14 Agosto 2026
20260813_2276.jpg

Per Derkach volo d’oro nel salto triplo degli Europei

redazione 14 Agosto 2026