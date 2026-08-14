Per Derkach volo d’oro nel salto triplo degli Europei

IPA87392027 – Dariya Derkach of Italy competes in the Women’s Triple Jump during the Birmingham 2026 European Athletics Championships at Alexander Stadium on August 10, 2026 in Birmingham, GBR.

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dariya Derkach, dell’Aeronautica Militare, è medaglia d’oro nel salto triplo femminile degli Europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14.60, personale stagionale, davanti alla belga Saliyya Guisse (argento, 14.46) e alla bulgara Aleksandra Nacheva (bronzo, 14.40).“È sicuramente la serata più bella della mia carriera. Oggi avevo una tensione pazzesca addosso, perché sapevo di poter fare bene. L’anno scorso è stato difficile, però avevo ancora quella fiamma dentro accesa. La voglia di fare è stata più forte, sono qui dopo aver superato tante cose. Sono felicissima”. Così Dariya Derkach, ai microfoni Rai, dopo l’oro vinto questa sera. Si tratta della sesta medaglia dell’Italia agli Europei di Birmingham. Fino a ora per gli azzurri tre ori, due argenti e un bronzo.Eliminata invece a metà gara Erika Saraceni (Fiamme Azzurre), alla quale non è bastato un salto da 13.48.

NEGLI 800 QUINTO POSTO PER PERNICI

Francesco Pernici è quinto negli 800 metri maschili. Il 23enne lombardo (Fiamme Gialle), grazie a un ottimo sprint, recupera nel rettilineo finale diverse posizioni non riuscendo però a mettersi al collo una medaglia e chiudendo con il tempo di 1’45″77. L’oro va all’irlandese English (1’45″26) davanti al croato Bloudek (argento, in 1’45″62) e allo spagnolo Attaoui (bronzo, in 1’45″71).

– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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