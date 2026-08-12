Italia da sogno a Parigi: record del mondo di Curtis nei 50 dorso, 4X100 donne d’argento, Ceccon e Pilato di bronzo

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sara Curtis firma il nuovo record del mondo nei 50 metri dorso donne. La classe 2006 piemontese nuota in 26″63 la sua semifinale, polverizzando il 26″86 dell’australiana Kaylee McKeown risalente al 2023. “Non so cosa dire, è il sogno di tutta la mia vita”, le prime parole di Curtis ai microfoni Rai. “Era il mio sogno più grande. Non so nemmeno metabolizzare cosa sto provando. Fare un record del mondo in semifinale è diverso che in finale, dove vuoi solo andartela a prendere. Io sapevo di potercela fare, è stato inaspettato ma voluto. Non pensavo arrivasse ora, ma sapevo sarebbe arrivato – ha aggiunto Curtis ai microfoni di Sky Sport dopo il record del mondo nei 50 dorso donne agli Europei di nuoto in corso a Parigi. “Domani c’è la finale, voglio solo portarmela a casa e ricordarmi che oggi è stato un grandissimo giorno”, conclude.

LA 4×100 STILE LIBERO DONNE E’ D’ARGENTO

L’Italia è medaglia d’argento nella 4×100 stile libero donne. Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao chiudono la staffetta in 3’33″19, precedute soltanto dall’Olanda (3’31″89) e davanti alla Russia (sotto bandiera neutrale) in 3’33″69. Si tratta della terza medaglia di giornata per l’Italia dopo i bronzi di Ceccon (200 dorso) e Pilato (100 rana).

CECCON DI BRONZO NEI 200 DORSO CON IL RECORD ITALIANO

Thomas Ceccon è medaglia di bronzo nei 200 metri dorso uomini agli Europei di nuoto in corso a Parigi. Il classe 2001 veneto nuota in 1’53″96, firmando il nuovo record italiano sulla distanza e conquistando il decimo podio a livello continentale in vasca lunga. L’oro va all’ungherese Hubert Kos (1’53″08), favorito per il successo, mentre l‘argento è del greco Apostolos Siskos 1’53″81.

“Ho provato una gara più aggressiva fin dall’inizio, negli ultimi 50 metri ho fatto fatica però si può ancora migliorare. Ho fatto tanta fatica quest’anno, mi sono allenato tanto per fare i 200 dorso. Sono tanto contento dopo tutti gli allenamenti fatti, anche quando non avevo voglia”. Così Thomas Ceccon ai microfoni Rai dopo il bronzo nei 200 dorso agli Europei di nuoto in corso a Parigi. “Il podio si poteva fare perché sapevo che era possibile – aggiunge -. Questo è un tempo che comincia a voler dire qualcosa. Volevo andare sotto 1’54, quindi oggi è andata bene“, conclude Ceccon.

PILATO DI BRONZO NEI 100 RANA

Benedetta Pilato è medaglia di bronzo nei 100 metri rana donne. La classe 2005 tarantina, già oro continentale sulla distanza a Roma 2022, nuota 1’05″89 e chiude al terzo posto la finale vinta dalla britannica Angharad Evans (1’04″87) davanti all’irlandese Mona Mc Sharry (1’05″41). Si tratta della quinta medaglia continentale per Pilato. Ottavo posto per Lisa Angiolini in 1’06″73.

“La prima parte mi dà buone speranze per i 50. Mi aspettavo di essere raggiunta, ho provato a resistere, ho sentito il mio allenatore che mi gridava e mi sono detta che dovevo reggere. È stato un anno complicato, me lo merito”. Così Benedetta Pilato ai microfoni Rai dopo il bronzo nei 100 rana agli Europei di nuoto in corso a Parigi. Presente anche Lisa Angiolini, ottava al traguardo: “Ci ho provato – le sue parole -. Il passaggio forte non è il mio, ma ci tenevo a uscire finita ed è successo. Anche se il tempo fa schifo, va bene lo stesso”.

DI PIETRO OTTAVA NEI 50 FARFALLA

Silvia di Pietro chiude all’ottavo posto la finale dei 50 metri farfalla donne. La classe ’93 azzurra termina con il tempo di 25″97 la gara vinta dalla svedese Sarah Sjostrom (25″05), davanti alla belga Roos Vanotterdijk (25″12) e all’altra svedese Sara Junevik (25″51).

D’AMBROSIO SETTIMO NEI 100 STILE LIBERO

Carlos D’Ambrosio chiude al settimo posto la finale dei 100 metri stile libero uomini. Il classe 2007 azzurro nuota in 47″58 la prova vinta dal rumeno David Popovici in 46″56 (record dei campionati), davanti al russo (sotto bandiera neutrale) Egor Kornev in 46″74 e all’ungherese Kristof Milak (46″87).

ALZETTA SESTA E PIROVANO OTTAVA NEI 400 MISTI

Giada Alzetta chiude al sesto posto la finale dei 400 misti donne. Per la classe 2006 una gara nuotata con il tempo di 4’39″83, mentre l’altra azzurra Anna Pirovano è ottava in 4’48″25. Vince l’irlandese Walshe (4’34″42), davanti alla britannica Smith (4’35″12) e alla polacca Kozan (4’36″47).

DE TULLIO SESTO NEGLI 800 STILE LIBERO

Luca de Tullio chiude al sesto posto la finale degli 800 metri stile libero uomini. L’azzurro nuota in 7’44″24 la gara vinta dal tedesco Johannes Liebmann in 7’37″59, davanti al connazionale Sven Schwarz (7’41″16) e all’ungherese Zalan Sarkany (7’41″75).

MANTEGAZZA IN FINALE NEI 200 RANA

Christian Mantegazza accede alla finale dei 200 metri rana. Il classe 2005 lombardo chiude al terzo posto la sua semifinale (settimo posto complessivo) in 2’09″87 e tornerà in acqua per l’atto conclusivo domani alle ore 19.29.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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