12 Agosto 2026

A Cincinnati Cobolli punta ai quarti con Zverev, Arnaldi sulla strada di Djokovic

redazione 12 Agosto 2026
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CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – La possibile rivincita fra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, il derby all’orizzonte fra Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, Novak Djokovic permettendo, e Lorenzo Musetti sulla strada di Ben Shelton. Orfana di Jannik Sinner, la spedizione dell’Italtennis al “Cincinnati Open” conosce il proprio destino con la compilazione del tabellone principale. Cobolli, l’italiano meglio classificato nel main draw, è inserito nel quarto di Zverev, numero 1 del seeding: il 23enne romano esordirà al secondo turno contro l’argentino Camillo Ugo Carabelli o il serbo Miomir Kecmanovic, possibile ottavo con Jodar prima di poter ritrovare nei quarti Zverev che lo ha battuto in finale al Roland Garros. Nel secondo quarto di tabellone c’è Arnaldi, che debutterà contro uno fra Martin Landaluce o l’ex Top 5 Jack Draper: in palio un terzo turno contro Novak Djokovic e magari un ottavo con Darderi, reduce dai quarti di Montreal. L’italo-argentino inizierà il suo cammino col vincente del match fra Rinky Hijikata e Gael Monfils. In questo spicchio di tabellone anche Mattia Bellucci (debutto contro lo statunitense Zachary Svayda) e Matteo Berrettini, in Ohio per la prima volta dal 2024. Al primo turno se la vedrà con un qualificato, in palio la sfida con Jiri Lehecka e, guardando più in là, un ottavo con l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 5.

Musetti torna in main draw per il quinto anno di fila a Cincinnati (2-4) dove ha vinto solo due partite, spingendosi al massimo al secondo turno nel 2023 e nel 2024. Il carrarino aspetta al primo turno il tedesco Daniel Altmaier o un qualificato, per affrontare poi al terzo turno il francese Ugo Humbert. L’avversario agli ottavi potrebbe essere Ben Shelton, ancora in corsa a Montreal, in uno spicchio di tabellone che comprende anche Lorenzo Sonego: il primo rivale del torinese è il cinese Juncheng Shang che l’ha battuto a inizio anno a Hong Kong. La sfida determinerà il primo avversario di Frances Tiafoe, statunitense testa di serie numero 17. Nello stesso quarto di tabellone presenti anche Learner Tien e Felix Auger-Aliassime mentre nel terzo quarto – senza azzurri – gli ottavi più probabili sono Fritz-Ruud e il derby russo Rublev-Medvedev.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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