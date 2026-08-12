12 Agosto 2026

Panetto di hashish con marchio tratto dal manga di Naruto, coppia arrestata nel Napoletano

Anna Gaia Cavallo 12 Agosto 2026
Manga-Carabinieri.jpeg

NAPOLI (ITALPRESS) – Operazione antidroga a Giugliano in Campania, nella frazione di Varcaturo. Un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri durante un blitz all’interno del Residence Paradise, in via Madonna del Pantano. L’irruzione è avvenuta in pochi secondi e la coppia presente nell’appartamento non ha avuto il tempo di prendere alcuna contromisura. In manette sono finiti due conviventi: un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, ed una 33enne incensurata. Sono entrambi italiani. Gli investigatori, nel corso di una perquisizione, hanno trovato e sequestrato 12 dosi di cocaina ma anche 11 proiettili calibro 7,38 special e un proiettile calibro 7,65. Sotto sequestro è finito anche un panetto di 50 grammi con sopra l’etichetta “Akatsuki Hash”, nome legato al gruppo criminale Akatsuki della serie anime Naruto. Era tutto nascosto in una lavatrice.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Abdelatty.jpg

Egitto, Abdelatty “Sicurezza del Golfo parte integrante della strategia nazionale”

Anna Gaia Cavallo 12 Agosto 2026
20230407_0299-e1770674204277.jpg

Libia, il generale dell’intelligence militare della regione orientale ucciso in un attentato

Anna Gaia Cavallo 12 Agosto 2026
Malta-aeroporto-1.jpg

Aeroporto Malta, l’Italia supera il Regno Unito come primo mercato

Anna Gaia Cavallo 12 Agosto 2026
1786482303_Egitto-1.jpg

Egitto, il ministro dei trasporti a colloquio con l’omonimo dell’Ungheria: focus sulla cooperazione

Anna Gaia Cavallo 11 Agosto 2026
Polizia-e1786467481849.jpeg

Ritrovata la neonata sottratta nel Casertano, la nonna la stava portando in Romania

Anna Gaia Cavallo 11 Agosto 2026
Libano.jpg

Il Libano è il primo Paese arabo ad abolire la pena di morte. Kallas “Ue invita altri Stati a fare lo stesso”

Anna Gaia Cavallo 11 Agosto 2026

Ultimissime

Abdelatty.jpg

Egitto, Abdelatty “Sicurezza del Golfo parte integrante della strategia nazionale”

Anna Gaia Cavallo 12 Agosto 2026
Manga-Carabinieri.jpeg

Panetto di hashish con marchio tratto dal manga di Naruto, coppia arrestata nel Napoletano

Anna Gaia Cavallo 12 Agosto 2026
Flavio-Cobolli-Toronto.jpg

A Cincinnati Cobolli punta ai quarti con Zverev, Arnaldi sulla strada di Djokovic

redazione 12 Agosto 2026
Screenshot 2026-08-12 092216

Repubblica Napoli: “Allegri prova il Napoli anti-Genoa: Gilmour dal 1’, De Bruyne esperimento da play”

redazione 12 Agosto 2026
763847929_2862289937461293_2013626794059208013_n

Gazzetta dello Sport: “Napoli, tre regali per Max”

redazione 12 Agosto 2026