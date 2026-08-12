Panetto di hashish con marchio tratto dal manga di Naruto, coppia arrestata nel Napoletano

NAPOLI (ITALPRESS) – Operazione antidroga a Giugliano in Campania, nella frazione di Varcaturo. Un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri durante un blitz all’interno del Residence Paradise, in via Madonna del Pantano. L’irruzione è avvenuta in pochi secondi e la coppia presente nell’appartamento non ha avuto il tempo di prendere alcuna contromisura. In manette sono finiti due conviventi: un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, ed una 33enne incensurata. Sono entrambi italiani. Gli investigatori, nel corso di una perquisizione, hanno trovato e sequestrato 12 dosi di cocaina ma anche 11 proiettili calibro 7,38 special e un proiettile calibro 7,65. Sotto sequestro è finito anche un panetto di 50 grammi con sopra l’etichetta “Akatsuki Hash”, nome legato al gruppo criminale Akatsuki della serie anime Naruto. Era tutto nascosto in una lavatrice.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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