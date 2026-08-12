Libia, la missione archeologica italiana dell’Università di Campania è arrivata a Shahat

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – La missione archeologica dell’Università di Campania, guidata dalla professoressa Serenella Ensoli, è arrivata a Shahat, nella Libia orientale (regione storica della Cirenaica), per proseguire i lavori di scavo nel sito del Tempio di Apollo nell’antica città di Cirene, in collaborazione con l’ufficio delle antichità di Shahat. E secondo quanto dichiarato dall’ufficio delle antichità di Shahat in un’intervista a Italpress, l’incontro si è concentrato sul completamento dei lavori delle stagioni precedenti e sullo scambio di competenze tra le due parti. Nonostante le difficoltà, l’ufficio di Shahat è molto apprezzato dalle missioni internazionali per la sua esperienza tecnica e scientifica. La collaborazione tra le istituzioni libiche e italiane mira a proseguire le ricerche e la conservazione del patrimonio archeologico della regione.

– foto xr8/Italpress –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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