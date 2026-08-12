Egitto, Abdelatty “Sicurezza del Golfo parte integrante della strategia nazionale”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha incontrato il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Jassem Mohamed Albudaiwi, per discutere il rafforzamento delle relazioni tra l’Egitto e i Paesi del Golfo e gli sviluppi regionali.

Abdelatty ha espresso apprezzamento per i rapporti fraterni tra l’Egitto e i Paesi del Ccg, sottolineando i progressi compiuti nelle relazioni istituzionali e l’importanza di dare seguito al Piano d’azione congiunto Egitto-Ccg 2024-2028 e ai risultati del primo Forum egiziano-golfo sul commercio e gli investimenti, svoltosi al Cairo nel novembre 2025, con particolare attenzione ai settori delle energie rinnovabili, petrolchimico, digitale, dell’intelligenza artificiale e farmaceutico.

Il ministro ha ribadito il fermo sostegno dell’Egitto alla sicurezza e alla stabilità dei Paesi del Golfo, sottolineando che la loro sicurezza è parte integrante della sicurezza nazionale egiziana. Ha inoltre evidenziato l’importanza di rafforzare il coordinamento per favorire la de-escalation e porre fine all’escalation militare nella regione.

Albudaiwi ha elogiato il ruolo dell’Egitto nel sostenere la sicurezza e la stabilità regionale e i suoi sforzi per ridurre le tensioni, risolvere le crisi e rafforzare l’azione araba congiunta, confermando la volontà del Ccg di sviluppare ulteriormente i rapporti con il Cairo e il coordinamento sulle questioni di interesse comune.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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