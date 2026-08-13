13 Agosto 2026

Yemen, X sospende il profilo del portavoce degli Houthi

Anna Gaia Cavallo 13 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – La piattaforma X ha sospeso il profilo del portavoce della milizia yemenita filo-iraniana Houthi, Yahya Saree. “Sospendiamo gli account che violano le regole di X”, si legge cercando il profilo di Saree. Secondo le ultime statistiche del profilo conosciute, il profilo aveva oltre 121 mila follower. La sospensione arriva nel contesto di una nuova escalation tra gli Houthi e le forze governative yemenite sostenute dall’Arabia Saudita.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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