13 Agosto 2026

Libia, sabotaggio in una sottostazione causa un blackout a Bengasi

Anna Gaia Cavallo 13 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell’Elettricità e delle Energie Rinnovabili del governo libico con sede a Bengasi (Est) ha denunciato un grave atto di sabotaggio ai danni della rete elettrica, dopo che un cittadino si è introdotto illegalmente in una sottostazione di distribuzione da 11 kV nel quartiere di Bu Attni, causando il blackout di 14 sottostazioni secondarie e interruzioni di corrente in diverse aree della città.

E secondo quanto dichiarato dal ministero in un comunicato ufficiale pubblicato su Facebook, l’uomo è entrato nella struttura attraverso il canale dei cavi, bypassando il cancello principale chiuso con lucchetto, e ha sollevato gli interruttori, mettendo a rischio la propria vita e causando un grave incidente elettrico.

Il ministero ha sottolineato che tali atti non sono semplici violazioni, ma azioni estremamente pericolose che minacciano la vita e danneggiano le infrastrutture, e ha avvertito che i responsabili saranno perseguiti legalmente.

L’episodio arriva in un momento in cui la Libia sta affrontando una grave crisi energetica.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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