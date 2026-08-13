Il Mattino: “Napoli, Lukaku saluta e vola al Fenerbahçe: sprint per Badiashile, bivio Anguissa”

Il mercato del Napoli entra nella fase decisiva proprio mentre si conclude il ritiro di Castel di Sangro. La giornata ha sancito definitivamente l’addio di Romelu Lukaku, volato a Istanbul per iniziare la sua nuova avventura con il Fenerbahçe, mentre il club azzurro continua a lavorare senza sosta per consegnare a Massimiliano Allegri il rinforzo necessario in difesa.

Come riferisce Il Mattino, Lukaku aveva preparato la partenza già dalla mattina, ma soltanto nel tardo pomeriggio è salito sull’aereo privato che dal Belgio lo ha condotto in Turchia. Ad accoglierlo a Istanbul un clima di grande entusiasmo.

Lukaku-Fenerbahçe, comincia la nuova avventura

Il centravanti ha firmato con il Fenerbahçe un contratto di una stagione con opzione per un secondo anno. Una formula che potrebbe essere legata anche ai programmi futuri del belga.

Secondo Il Mattino, infatti, Lukaku non avrebbe voluto legarsi per un periodo troppo lungo al club turco perché tra i suoi progetti ci sarebbe anche quello di concludere la carriera all’Anderlecht. Prima, però, Big Rom punta a mantenersi ad alti livelli anche in prospettiva Europeo 2028.

Si chiude così definitivamente la parentesi napoletana. Prima dell’affondo del Fenerbahçe non erano comunque mancate altre possibilità: Besiktas, Trabzonspor, le statunitensi Atlanta United e LAFC e persino il Vasco da Gama avevano mostrato interesse.

L’addio di Lukaku consente adesso al Napoli di accelerare concretamente sul mercato in entrata.

Badiashile, trattativa a oltranza con il Chelsea

La priorità assoluta resta Benoit Badiashile. Anche nelle ore precedenti all’amichevole contro l’Aris Salonicco sono proseguiti i contatti tra Napoli e Chelsea per trovare l’intesa definitiva.

Il Mattino riferisce di una posizione azzurra basata su un prestito oneroso da 3 milioni di euro con altri 20 milioni per l’eventuale riscatto. La trattativa resta delicata, soprattutto perché il Napoli vuole limitare i rischi economici dell’operazione.

Badiashile viene considerato un investimento potenzialmente importante, ma le sue ultime stagioni impongono prudenza. Da qui la volontà di mantenere il diritto e non trasformare immediatamente l’operazione in un investimento obbligatorio.

Allegri ha già dato il proprio via libera all’arrivo del centrale francese e spera di poterlo avere a disposizione alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. L’obiettivo sarebbe aggregarlo al gruppo tra lunedì e martedì, anche senza la necessità di lanciarlo immediatamente nella prima di campionato contro il Genoa.

Anguissa, torna il Sunderland: rinnovo o cessione

Un altro fronte delicato riguarda Anguissa. Il Sunderland, dopo i primi interessamenti registrati alla fine di luglio, sarebbe tornato sul centrocampista camerunese.

La prima proposta, tuttavia, non avrebbe soddisfatto le parti. Il Napoli prenderebbe in considerazione una cessione soltanto davanti a un’offerta vicina ai 20 milioni di euro.

Come sottolinea ancora Il Mattino, la questione è resa ancora più complessa dalla necessità di individuare immediatamente un sostituto all’altezza. Proprio per questo la strada principale resta quella della permanenza, con il club che sta lavorando sul rinnovo.

La recente presenza a Castel di Sangro dell’agente Maxime Nana si inserisce proprio in questo scenario: il futuro di Anguissa passa dal bivio tra un nuovo accordo e un’eventuale partenza.

Lucca, nessuna trattativa con la Lazio

Chiarimento importante anche sul futuro di Lorenzo Lucca. Contrariamente alle indiscrezioni circolate, la Lazio non avrebbe contattato direttamente il Napoli per l’attaccante.

Sarebbe stato invece l’entourage del giocatore a parlare con il club biancoceleste per valutare una possibile soluzione che garantisca maggiore continuità.

Parallelamente Manna deve continuare il lavoro sulle altre uscite. Nelle prossime due settimane bisognerà trovare una sistemazione per Lindstrom, Ngonge e Cheddira, mentre è previsto anche un confronto con il Torino per Cajuste e Folorunsho.

Intanto si muove anche il mercato dei giovani: Iaccarino è destinato all’Arezzo, mentre Gambardella si prepara a trasferirsi all’Avellino.

Con Lukaku ormai definitivamente alle spalle, Il Mattino fotografa quindi un Napoli pronto a entrare nella fase più intensa del proprio mercato: Badiashile rappresenta l’urgenza, Anguissa il dossier da risolvere e le numerose cessioni il passaggio necessario per completare la rosa di Allegri.