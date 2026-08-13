Etna in eruzione, disagi e cancellazioni di voli anche a Malta

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Proseguono anche mercoledì mattina le cancellazioni dei voli all’aeroporto internazionale di Malta, a causa di una nube di cenere proveniente dall’Etna, in Sicilia, che si è spostata lungo la rotta aerea verso La Valletta. Martedì sono stati cancellati 19 voli, provocando disagi ai passeggeri in partenza e in arrivo.

Tra le cancellazioni di mercoledì mattina figurano un volo Swiss/KM Malta Airlines diretto a Zurigo e un collegamento Jet2.com per Edimburgo. Transavia ha inoltre cancellato un volo pomeridiano in arrivo da Parigi Orly.

Diversi altri voli hanno subito ritardi, mentre alcuni aeromobili hanno modificato le rotte abituali per evitare la nube di cenere. Un pilota ha riferito che la nube era chiaramente visibile dall’alta quota.

Alcuni velivoli stanno raggiungendo Malta da una rotta più occidentale e a una quota inferiore rispetto al normale.

L’aeroporto internazionale di Malta ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.

Lo scalo ha riferito che i passeggeri i cui voli sono stati cancellati vengono assistiti dagli operatori di terra per organizzare soluzioni alternative prima di accedere all’area partenze.L’Etna, situato a circa 220 chilometri a nord di Malta, è il vulcano più attivo d’Europa. Le sue nubi di cenere hanno occasionalmente costretto gli aerei in arrivo o in partenza da Malta a modificare la rotta, anche se un impatto diretto sulle operazioni dell’aeroporto maltese resta un evento raro.

L’aeroporto di Catania, a pochi chilometri dal vulcano, è stato costretto a chiudere diverse volte nelle ultime settimane, con numerosi voli cancellati o dirottati su Palermo.

I disagi hanno avuto ripercussioni anche sulle celebrazioni locali. La Socjeta Muzikali la Stella Levantina di Attard ha rinviato martedì uno spettacolo pirotecnico previsto nell’ambito dei festeggiamenti per Santa Marija, a causa della nube di cenere e delle restrizioni operative nello scalo.

La società ha spiegato che il sito dal quale vengono lanciati i fuochi d’artificio si trova vicino alla traiettoria di avvicinamento alla pista e che, dopo aver consultato le autorità, ha deciso di rinviare lo spettacolo finché resteranno in vigore le restrizioni.

– foto Maltese Islands Weather –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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