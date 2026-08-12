Sara Fantini d’argento nel martello agli Europei. Jacobs out: sospetta distrazione muscolare

IPA47019300 – (240611) — ROME, June 11, 2024 (Xinhua) — Sara Fantini of Italy reacts during the women’s hammer throw final at 2024 Rome European Athletics Championships in Rome, Italy, June 10, 2024. (Xinhua/Li Jing) – Li Jing -//CHINENOUVELLE_XxjpbeE007040_20240611_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2406110851

ROMA (ITALPRESS) – Sara Fantini è medaglia d’argento nel lancio del martello agli Europei di atletica in corso a Birmingham. La classe ’97 dei Carabinieri si conferma sul podio continentale a due anni dall’oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74.35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. A trionfare è la finlandese Silja Kosonen, imprendibile a 76.28, mentre il bronzo va alla norvegese Beatrice Nedberge Llano (72.88).

“Sono molto contenta. Non era assolutamente scontato arrivare qua e prendere una medaglia. Non nego di averci provato fino alla fine. Silja (Kosonen, ndr) ha fatto cose eccezionali e sono molto contenta per lei”, ha detto Fantini ai microfoni Rai dopo la finale.

Fuori dal podio Ayomide Folorunso che chiude al quinto posto la finale dei 400 metri ostacoli donne. L’azzurra firma il tempo di 54″29, nella gara vinta dalla slovacca Zapletalova in 52″91, davanti alla britannica Newnham (53″33) e alla portoghese Diallo (53″55).

Gli Europei sono già finiti invece per Marcell Jacobs. “Sospetta distrazione muscolare all’adduttore lungo della coscia sinistra”, questa è la prima diagnosi sull’infortunio rimediato dall’azzurro in occasione della finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham, come comunicato dal responsabile medico federale Andrea Billi, in seguito all’ecografia svolta nella giornata odierna.

“L’atleta ha cominciato il percorso fisioterapico per far riassorbire e defluire l’ematoma – prosegue il dottor Billi – Mercoledì mattina, a Roma, Jacobs eseguirà una risonanza magnetica all’Istituto di medicina e scienza dello sport del Coni per completare la diagnosi e decidere l’eventuale percorso terapeutico”. Jacobs, dunque, salterà la staffetta 4×100 agli Europei di atletica.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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