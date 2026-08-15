Gazzetta dello Sport: “Napoli, Badiashile a un passo ma occhio ad Aguerd. Manna verso il rinnovo fino al 2032”
Ferragosto rallenta inevitabilmente anche il calciomercato, ma in casa Napoli le operazioni restano aperte. Il dossier più vicino alla chiusura riguarda Benoit Badiashile, ormai a un passo dal trasferimento dal Chelsea, mentre sullo sfondo torna a essere interessante anche la situazione di Nayef Aguerd.
Come riferisce la Gazzetta dello Sport, per Badiashile l’accordo è praticamente definito e restano soltanto alcuni dettagli da sistemare prima della conclusione dell’operazione.
Badiashile, accordo praticamente chiuso
Il Napoli ha individuato nel venticinquenne francese il rinforzo necessario per completare una difesa condizionata dagli infortuni durante la preparazione estiva.
Secondo la Gazzetta dello Sport, l’intesa con il Chelsea prevede 3 milioni di euro per il prestito, ai quali si aggiungerebbe un ulteriore milione in caso di vittoria dello scudetto. Il diritto di riscatto è invece fissato a 27 milioni di euro.
Una trattativa ormai arrivata alle battute conclusive, tanto che mancherebbero soltanto gli ultimi passaggi formali.
Aguerd dice no alla Real Sociedad
Il mercato, però, può riservare improvvisi cambiamenti. La situazione da tenere sotto osservazione riguarda Aguerd.
Il difensore marocchino di 30 anni ha infatti detto no alla Real Sociedad nonostante si fosse già sottoposto alle visite mediche. Una svolta che potrebbe riaprire scenari differenti.
La Gazzetta dello Sport sottolinea come Aguerd sia un profilo apprezzato dal Napoli. Badiashile rimane il giocatore sul quale gli azzurri hanno costruito l’operazione principale, ma quanto accaduto con il marocchino suggerisce di non escludere ulteriori sviluppi.
Manna, pronto il rinnovo fino al 2032
Novità importanti anche per Giovanni Manna. Il direttore sportivo ha discusso direttamente con Aurelio De Laurentiis il proprio futuro durante il ritiro.
Come riporta per la terza volta la Gazzetta dello Sport, esiste già una bozza per il prolungamento del contratto del dirigente fino al 2032. Dopo i colloqui delle ultime settimane, per completare l’accordo mancherebbero sostanzialmente soltanto le firme.
Un segnale di continuità da parte della società nei confronti del dirigente incaricato di costruire il nuovo ciclo tecnico affidato ad Allegri.
Lang, Ngonge e Cheddira: si muove il mercato in uscita
Restano aperte anche diverse situazioni riguardanti le cessioni. Noa Lang sarebbe tornato nel mirino del Galatasaray, mentre per Cyril Ngonge si è fatto avanti il Monza.
Il Frosinone, invece, avrebbe manifestato interesse per Walid Cheddira.
Con la conclusione di Ferragosto, dunque, il mercato azzurro è pronto a riaccendersi. Secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, da domani riprenderanno i dialoghi e inizierà la fase decisiva delle trattative.
La priorità resta completare definitivamente l’arrivo di Badiashile, ma contemporaneamente Manna dovrà lavorare sulle uscite per creare nuovi margini di manovra. Con Aguerd nuovamente disponibile e diverse cessioni ancora da definire, il rush finale del Napoli può riservare ulteriori movimenti.