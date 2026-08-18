Il Mattino: “Napoli, c’è Musso per la porta”

Il mercato del Napoli entra nella fase decisiva. Benoit Badiashile è ormai virtualmente un nuovo giocatore azzurro, Costantino Favasuli è pronto a sostenere le visite mediche e Giovanni Manna continua a lavorare sul grande obiettivo per l’attacco, Gabriel Jesus. Parallelamente procedono i rinnovi di Anguissa, Di Lorenzo e dello stesso direttore sportivo.

Come riferisce Il Mattino, per Badiashile l’accordo è stato raggiunto sia con il Chelsea sia con il giocatore. Restano esclusivamente alcuni adempimenti burocratici prima del viaggio in Italia e delle visite mediche previste a Villa Stuart.

Badiashile, operazione da 30 milioni

Il difensore francese rappresenta uno dei rinforzi espressamente richiesti da Massimiliano Allegri. L’emergenza nel reparto arretrato, con Buongiorno fermo e Beukema reduce da una preparazione fortemente condizionata dal problema al tendine d’Achille, ha infatti reso necessario accelerare.

Secondo Il Mattino, il Napoli prenderà Badiashile in prestito per 3 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Il Chelsea lo aveva acquistato nel 2023 per circa 38 milioni.

Allegri attende almeno tre rinforzi per completare la rosa e il centrale francese rappresenta uno dei tasselli considerati prioritari.

Favasuli alle visite, poi subito da Allegri

Nel frattempo è arrivato il momento di Costantino Favasuli. Il terzino sosterrà le visite mediche per poi mettersi a disposizione del nuovo allenatore.

Il Mattino evidenzia la particolarità delle tempistiche: il primo nuovo acquisto del mercato azzurro verrà ufficializzato soltanto pochi giorni prima dell’esordio in campionato.

Lang può partire, Lucca verso la conferma

Per completare il mercato serviranno però anche delle cessioni. Allegri avrebbe dato il proprio via libera all’eventuale partenza di Lang, ma il Napoli non intende svendere l’olandese.

La richiesta sarebbe di circa 27 milioni di euro e, secondo Il Mattino, l’Ajax è il club che si è mosso con maggiore decisione per un trasferimento definitivo. Sarebbe arrivato anche un interessamento della Lazio, ma soltanto nell’ipotesi di un prestito, formula che Manna al momento non prenderebbe in considerazione.

Diversa la situazione di Lucca. Le quotazioni dell’attaccante all’interno del progetto di Allegri sarebbero in crescita e il Napoli avrebbe nuovamente respinto le possibilità di una sua partenza verso la Lazio.

Gabriel Jesus, Manna ha il sì del brasiliano

Il grande nome rimane Gabriel Jesus. Il direttore sportivo avrebbe già ottenuto da fine luglio la disponibilità del brasiliano al trasferimento, ma questo non significa che l’operazione sia già indirizzata verso la conclusione.

L’attaccante percepisce circa 6 milioni netti a stagione e l’Arsenal lo valuta tra 18 e 20 milioni di euro.

Il Napoli, spiega Il Mattino, vorrebbe replicare sostanzialmente la formula utilizzata per Hojlund: prestito oneroso con riscatto dopo dodici mesi. Manna sarebbe quindi disposto ad aspettare gli ultimi giorni della sessione, confidando nella possibilità che l’Arsenal possa ammorbidire le proprie richieste.

Anguissa fino al 2030, accordo vicino

Si avvicina anche il rinnovo di Frank Anguissa. I contatti tra Maxime Nana e Aurelio De Laurentiis sarebbero molto intensi e il nuovo contratto fino al 2030 appare ormai in dirittura d’arrivo.

Le basi erano state poste durante il ritiro di Castel di Sangro e l’intesa economica prevederebbe un ingaggio sostanzialmente in linea con quello percepito nelle ultime stagioni.

Il centrocampista attendeva da tempo il prolungamento e il Napoli vuole evitare qualsiasi rischio legato alla scadenza del rapporto.

Manna fino al 2032, Di Lorenzo “a vita”

Novità importanti anche per Giovanni Manna. Il direttore sportivo sarebbe pronto a prolungare il proprio contratto con il Napoli fino al 2032, dopo aver respinto in primavera alcuni interessamenti provenienti dalla Roma.

Per Di Lorenzo, invece, si attende quello che Il Mattino definisce sostanzialmente un rinnovo “a vita”, destinato a consolidare ulteriormente il rapporto tra il capitano e il club.

Milinkovic-Savic può partire: spunta Musso

Rimane aperta anche la situazione dei portieri. Il Napoli potrebbe valutare offerte da almeno 14 milioni di euro per Milinkovic-Savic, le cui gerarchie sarebbero cambiate con l’arrivo di Allegri.

Qualora il serbo dovesse partire, il nome individuato sarebbe quello di Juan Musso, portiere classe 1994 dell’Atletico Madrid, che potrebbe lasciare il club spagnolo in prestito.

Parallelamente, l’agente di Meret starebbe lavorando per prolungare almeno di un’altra stagione il contratto attualmente in scadenza nel giugno 2027.

Il quadro del mercato azzurro, dunque, comincia a delinearsi: Badiashile e Favasuli per completare la difesa, rinnovi strategici per consolidare la struttura della squadra e Gabriel Jesus come possibile grande colpo conclusivo.