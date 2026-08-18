Corriere dello Sport: “Napoli, è il giorno di Badiashile. Poi assalto a Gabriel Jesus: prima le cessioni”

Il Napoli è pronto ad accogliere Benoit Badiashile. Il difensore francese è atteso alle visite mediche prima di raggiungere Massimiliano Allegri a Castel Volturno e cominciare ufficialmente la sua nuova esperienza in azzurro. Sistemata l’emergenza difensiva, l’attenzione del club potrà poi spostarsi sull’attacco, dove il grande obiettivo resta Gabriel Jesus.

Come riferisce Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Badiashile rappresenta il rinforzo individuato dal Napoli per consegnare ad Allegri un centrale mancino in grado di giocare al fianco di Rrahmani. Il venticinquenne francese, nato a Limoges da genitori originari della Repubblica Democratica del Congo, era esploso giovanissimo al Monaco sotto la guida di Thierry Henry.

Badiashile, operazione da 30 milioni

Dopo le visite mediche a Roma, Badiashile potrà mettersi a disposizione di Allegri. Il Chelsea avrebbe preferito una cessione definitiva, ma alla fine ha accettato la formula proposta dal Napoli.

Secondo quanto riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’operazione è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con un ulteriore milione di bonus e un diritto di riscatto fissato a 27 milioni.

Una soluzione che consente al Napoli di valutare il rendimento del difensore durante la stagione prima di decidere se investire definitivamente su di lui. Badiashile arriva dopo un’annata complicata e con alcuni problemi fisici alle spalle, ma con la possibilità di rilanciare una carriera che lo aveva fatto considerare uno dei centrali più promettenti della sua generazione.

Con il francese e Favasuli, il Napoli ha dunque completato due operazioni considerate prioritarie per il reparto arretrato.

Gabriel Jesus resta il grande obiettivo

Archiviata la questione difensiva, il mercato azzurro si concentrerà sull’attacco. Prima, però, servirà liberare spazio nella rosa.

Come sottolinea ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, almeno uno tra Lang e Lucca dovrà lasciare Napoli per permettere al direttore sportivo Giovanni Manna di inserire un altro elemento offensivo.

In cima alla lista resta Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano è rimasto in tribuna nel Community Shield vinto dall’Arsenal contro il Manchester City. Un’esclusione legata anche alle regole sulle liste della Premier League, ma che rappresenta comunque un elemento significativo in vista delle ultime settimane di mercato.

Gabriel Jesus ha il contratto in scadenza tra un anno e, a 29 anni, l’Arsenal potrebbe decidere di monetizzare immediatamente la sua cessione. Il Napoli sarebbe pronto a proporgli un accordo pluriennale, anche se resta importante la questione dell’ingaggio: a Londra il brasiliano percepisce circa 6 milioni di euro a stagione.

Lang tra Ajax e Galatasaray

Tutto, dunque, dipenderà dalle cessioni. Lucca, attualmente principale alternativa a Hojlund nel ruolo di centravanti, attende di conoscere il proprio futuro.

Più movimentata la situazione di Lang. L’olandese è seguito dall’Ajax, che però non avrebbe ancora presentato una proposta concreta al Napoli, e soprattutto dal Galatasaray.

Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport riferisce di una prima proposta proveniente dalla Turchia da circa 15 milioni di euro, cifra giudicata insufficiente dal Napoli. Lang sarebbe comunque diventato uno degli obiettivi principali del Galatasaray, dove aveva già giocato nella seconda parte della precedente stagione lasciando buone impressioni: 19 presenze complessive, 11 da titolare, tre assist in campionato e anche una doppietta contro la Juventus in Champions League.

Sei esuberi da sistemare

Il lavoro di Manna non riguarderà esclusivamente Lang e Lucca. Ci sono infatti diversi giocatori che non sembrano rientrare nel progetto tecnico di Allegri e ai quali dovrà essere trovata una sistemazione prima della chiusura del mercato.

Si tratta di Obaretin, Cajuste, Folorunsho, Ngonge, Lindstrom e Cheddira. Sei situazioni differenti che potrebbero contribuire a liberare ulteriormente la rosa e il monte ingaggi.

Il mercato del Napoli entra così nella sua fase decisiva: Badiashile è pronto a diventare un nuovo rinforzo, mentre sullo sfondo rimane Gabriel Jesus. Per arrivare al brasiliano, però, servirà prima completare il grande lavoro sulle uscite.