Libia, proteste contro i continui blackout a Tripoli

TRIPOLI (ITALPRESS) – Decine di cittadini sono scesi in piazza ieri nelle strade della capitale libica Tripoli per protestare contro i continui blackout elettrici che stanno paralizzando il paese. Nelle ultime 24 ore, la regione occidentale ha subito ripetuti blackout totali a causa del fuori servizio di diverse unità di generazione e centrali elettriche.

Di conseguenza, l’approvvigionamento idrico pubblico dal “Grande Fiume Artificiale” è stato interrotto nella maggior parte delle città e delle regioni, aggravando la crisi. I libici vivono una grave crisi energetica da quasi due mesi a causa del deficit della rete, con interruzioni di corrente programmate che durano molte ore ogni giorno. Il governo non ha ancora fornito una soluzione alla crisi.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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