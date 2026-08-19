Libano, il presidente Aoun diretto a Roma: incontrerà Papa Leone XIV e la premier Meloni
BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – Il presidente del Libano, Joseph Aoun, è partito oggi pomeriggio dall’aeroporto internazionale Rafik Hariri alla volta di Roma, dove domani incontrerà Papa Leone XIV. Lo riferisce la presidenza libanese in una nota stampa, secondo cui “Aoun ha inoltre in programma un incontro con il primo ministro italiano Giorgia Meloni venerdì”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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