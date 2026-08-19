19 Agosto 2026

Libano, il presidente Aoun diretto a Roma: incontrerà Papa Leone XIV e la premier Meloni

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
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BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – Il presidente del Libano, Joseph Aoun, è partito oggi pomeriggio dall’aeroporto internazionale Rafik Hariri alla volta di Roma, dove domani incontrerà Papa Leone XIV. Lo riferisce la presidenza libanese in una nota stampa, secondo cui “Aoun ha inoltre in programma un incontro con il primo ministro italiano Giorgia Meloni venerdì”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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