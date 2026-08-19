19 Agosto 2026

Atalanta-Hapoel Tel-Aviv, la Flotilla illumina lo stadio di Bergamo con la scritta “Boycott Israel”

redazione 19 Agosto 2026
WhatsApp-Image-2026-08-19-at-16.56.43.jpeg

BERGAMO (ITALPRESS) – La scritta luminosa “Boycott Israel” è stata proiettata ieri sulle pareti esterne della New Balance Arena di Bergamo, dove domani alle ore 20.30 si giocherà la partita di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel-Aviv.

L’iniziativa è della Global Sumud Flotilla: “Lo abbiamo fatto per accendere un riflettore su uno Stato che, sotto gli occhi del mondo, è accusato di un genocidio a Gaza e un’occupazione militare sempre più violenta in Cisgiordania – si legge nel comunicato -. Si può assistere a una partita di calcio, non a un genocidio. Il boicottaggio di Israele non è più un’opzione politica tra le altre: è una necessità umanitaria, un dovere morale verso il popolo palestinese, che sta pagando con la vita il silenzio e la complicità internazionale. In questo contesto, ogni partita di calcio favorisce la normalizzazione della violenza, ogni accordo commerciale è complicità”. Gli autori dell’iniziativa hanno chiesto anche alle istituzioni nazionali “la cancellazione definitiva del memorandum d’intesa tra Italia e Israele sulla cooperazione militare, e la limitazione degli accordi commerciali in essere”.

Alla Uefa, invece, “di sospendere le squadre israeliane dalle competizioni sportive”. Inoltre la richiesta dell’equipaggio di Terra di Bergamo della Global – Sumud Flotilla, ha chiesto al territorio bergamasco di scegliere “un’economia di pace, non di guerra. Devono cessare immediatamente i profitti privati generati dall’esportazione di armamenti verso Israele”.

-Foto Equipaggio di Terra di Bergamo — Global Sumud Flotilla-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

20250731_0129.jpg

F1 GP Olanda, Vasseur “Ci aspettiamo una competizione molto serrata”

redazione 19 Agosto 2026
Hadjar.jpg

F1, Hadjar salta il GP d’Olanda per un infortunio al polso. Lawson lo sostituirà in Red Bull

redazione 19 Agosto 2026
Kyrgios.jpg

Tennis, Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso dall’Itia

redazione 19 Agosto 2026
1787108702_Trepy.jpg

Cagliari, migliorano le condizioni di Trepy: estubato, “è vigile e collaborante”

redazione 19 Agosto 2026
LA-2028.jpg

Due anni ai Giochi di Los Angeles 2028 ma è già caro-biglietti

redazione 19 Agosto 2026
Musetti.jpg

Tutto facile per Musetti a Cincinnati, batte Zheng e accede agli ottavi

redazione 19 Agosto 2026

Ultimissime

WhatsApp-Image-2026-08-19-at-16.56.43.jpeg

Atalanta-Hapoel Tel-Aviv, la Flotilla illumina lo stadio di Bergamo con la scritta “Boycott Israel”

redazione 19 Agosto 2026
Joseph-Aoun.jpg

Libano, il presidente Aoun diretto a Roma: incontrerà Papa Leone XIV e la premier Meloni

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
20250731_0129.jpg

F1 GP Olanda, Vasseur “Ci aspettiamo una competizione molto serrata”

redazione 19 Agosto 2026
Malta.jpeg

Infezioni respiratorie in aumento a Malta, ma nessun focolaio anomalo

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
Hadjar.jpg

F1, Hadjar salta il GP d’Olanda per un infortunio al polso. Lawson lo sostituirà in Red Bull

redazione 19 Agosto 2026