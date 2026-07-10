Cane atleta: lo sleddog, orgoglio della Fidasc secondo Buglione.
Lo Sleddog: Una Disciplina in Crescita in Italia
ROMA (ITALPRESS) – Lo sleddog, la corsa con i cani da slitta, sta assumendo sempre più rilevanza nel panorama sportivo italiano. Da animale domestico a compagno di avventure, il cane si trasforma in atleta e protagonista di un’emozionante disciplina che sta guadagnando popolarità sia in Italia che all’estero. La Fidasc (Federazione italiana discipline armi sportive e cinofilia sportiva), sotto la guida del presidente Felice Buglione, sta investendo risorse e impegno per promuovere questa affascinante attività.
Buglione ha definito lo sleddog come “il nostro fiore all’occhiello”, evidenziando l’importanza di questa disciplina sia a livello politico che tecnico all’interno della federazione. In un’intervista a Italpress, ha sottolineato come lo sleddog rappresenti un impegno fondamentale per la Fidasc. Non solo un ramo sportivo, ma una vera e propria passione che coinvolge sportivi di ogni età, dai più esperti ai neofiti.
Verso le Olimpiadi Giovanili del 2028
Uno dei principali obiettivi della Fidasc è la partecipazione alle prossime Olimpiadi giovanili invernali, che si svolgeranno a Dolomiti Valtellina nel 2028. Buglione ha rivelato che il 22 febbraio, in coincidenza con la chiusura dei Giochi di Milano Cortina, è stata organizzata una gara dimostrativa di sleddog che ha ottenuto un grandissimo successo, con una partecipazione internazionale significativa. Questa manifestazione non solo ha messo in luce le potenzialità dello sport, ma ha anche fomentato l’interesse nei giovani.
Il Ruolo della Fidasc e Obiettivi Futuri
La Fidasc opera a livello internazionale sotto l’egida della IFSS (International Federation of Sleddog Sports), che lavora per il riconoscimento ufficiale da parte del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). “Il nostro obiettivo è portare il dossier della IFSS all’attenzione di chi avrà il compito di decidere”, ha dichiarato Buglione. L’Italia, tramite la sua federazione e il CONI, sta intensamente sostenendo questa iniziativa, riconoscendo l’importanza di una presenza ufficiale dello sleddog sul palcoscenico olimpico.
Buglione, rieletto a capo della Fidasc, ha già tracciato un bilancio positivo del suo operato nel suo primo anno e mezzo di mandato. L’aumento dell’interesse verso la cinofilia sportiva è evidente, in parte dovuto alla crescente presenza di cani nelle famiglie italiane. Secondo recenti ricerche, il 60-70% delle pubblicità in TV mostra un cane, evidenziando il suo ruolo come figura centrale nella nostra società. Questo fenomeno si traduce in un forte legame tra cani e sport, rendendo il cane un vero e proprio atleta al fianco dell’essere umano.
Un Futuro Radioso per lo Sleddog
L’ascesa dello sleddog è favorita da un contesto sempre più favorevole, con una crescita continua di competizioni e eventi dedicati. La Fidasc non si limita a promuovere le gare, ma si impegna anche a formare un nuovo gruppo di atleti e appassionati. Le competizioni di sleddog sono non solo una prova di resistenza per i cani, ma anche un momento di aggregazione e festeggiamenti per le famiglie e le comunità. La federazione sta attuando piani per organizzare eventi che possano avvicinare sempre più persone a questa disciplina, sottolineando l’importanza della collaborazione tra uomo e animale.
Con una visione ambiziosa e innovativa, il mondo dello sleddog è pronto a scrivere nuovi capitoli nella sua storia, con l’obiettivo di confermarsi nel panorama sportivo internazionale e garantire un futuro luminoso per gli atleti e i loro cani. In questo contesto, la Fidasc continuerà a lavorare per raggiungere traguardi ambiziosi e per far conoscere al pubblico la bellezza e l’adrenalina di questo sport unico.
– Foto Italpress – (ITALPRESS).
Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale della Fidasc e scopri il mondo dello sleddog.
FONTE ITALPRESS
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