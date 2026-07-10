Cane atleta: lo sleddog, orgoglio della Fidasc secondo Buglione.

Lo Sleddog: Una Disciplina in Crescita in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Lo sleddog, la corsa con i cani da slitta, sta assumendo sempre più rilevanza nel panorama sportivo italiano. Da animale domestico a compagno di avventure, il cane si trasforma in atleta e protagonista di un’emozionante disciplina che sta guadagnando popolarità sia in Italia che all’estero. La Fidasc (Federazione italiana discipline armi sportive e cinofilia sportiva), sotto la guida del presidente Felice Buglione, sta investendo risorse e impegno per promuovere questa affascinante attività.

Buglione ha definito lo sleddog come “il nostro fiore all’occhiello”, evidenziando l’importanza di questa disciplina sia a livello politico che tecnico all’interno della federazione. In un’intervista a Italpress, ha sottolineato come lo sleddog rappresenti un impegno fondamentale per la Fidasc. Non solo un ramo sportivo, ma una vera e propria passione che coinvolge sportivi di ogni età, dai più esperti ai neofiti.

Verso le Olimpiadi Giovanili del 2028

Uno dei principali obiettivi della Fidasc è la partecipazione alle prossime Olimpiadi giovanili invernali, che si svolgeranno a Dolomiti Valtellina nel 2028. Buglione ha rivelato che il 22 febbraio, in coincidenza con la chiusura dei Giochi di Milano Cortina, è stata organizzata una gara dimostrativa di sleddog che ha ottenuto un grandissimo successo, con una partecipazione internazionale significativa. Questa manifestazione non solo ha messo in luce le potenzialità dello sport, ma ha anche fomentato l’interesse nei giovani.