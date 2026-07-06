6 Luglio 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, il Centenario prende il largo: nuova maglia, Allegri e via alla stagione”

redazione 6 Luglio 2026

Il nuovo corso del Napoli è pronto a salpare. A 43 giorni dalla conclusione dell’era Conte, il club azzurro inaugura ufficialmente la stagione 2026-2027 con una serie di appuntamenti che accompagneranno la squadra fino alla partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il primo evento sarà oggi alle 15 a bordo della MSC World Europa, dove verrà svelata la nuova maglia home dedicata al Centenario del club.

La divisa celebra i 100 anni della società con un design ispirato alla storia del Napoli. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sulla casacca farà il suo debutto il nuovo logo “CeNto”, mentre il protagonista simbolico sarà il Corsiero del Sole, il cavallo scelto da Giorgio Ascarelli nel 1926 come emblema della neonata società. Un ritorno alle origini che segna il passaggio di testimone dal tradizionale ciuccio, destinato a restare parte della storia e dell’identità azzurra.

L’evento vedrà la partecipazione del presidente Aurelio De Laurentiis insieme al sindaco Gaetano Manfredi e al presidente della Regione Campania Vincenzo Fico. Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sarà soltanto il primo di una serie di appuntamenti destinati a scandire l’avvicinamento alla nuova stagione. Il 14 luglio toccherà infatti alla presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri, che verrà ospitata nello scenario del Teatro San Carlo. L’allenatore arriverà a Napoli il giorno precedente e guiderà il primo raduno della squadra, con visite mediche e test atletici in vista del ritiro.

Il programma proseguirà il 17 luglio con la partenza per Dimaro Folgarida, dove inizierà la preparazione estiva. La rosa è ancora molto ampia, con 47 calciatori tra confermati, rientrati dai prestiti e profili da valutare. Non tutti prenderanno parte al ritiro e alcune assenze sono già certe: Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, impegnati con il Belgio al Mondiale, raggiungeranno il gruppo soltanto successivamente. Come conclude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il debutto stagionale sul campo è fissato per il 22 luglio contro l’Arezzo allo stadio Comunale di Carciato, mentre il secondo test estivo è in programma il 26 luglio contro la Carrarese, ancora in Val di Sole.

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