Il Mattino: “Napoli, Allegri detta la linea: niente rivoluzione, McTominay e Hojlund pilastri del nuovo progetto”

Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri ripartirà dalle certezze, senza stravolgere una squadra ritenuta già competitiva. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, il tecnico livornese ha condiviso con Aurelio De Laurentiis la strategia del club: ringiovanire gradualmente l’organico, alleggerire il monte ingaggi e intervenire sul mercato con pochi innesti mirati.

Secondo Gennaro Arpaia de Il Mattino, il possibile sorpasso del Milan nella corsa a Mario Gila non modifica i piani della società. Il Napoli è convinto di avere già una rosa di alto livello e il processo di rinnovamento sarà sviluppato nell’arco dei prossimi tre anni. Allegri ha accettato questa filosofia, ma avrà un ruolo decisivo nelle valutazioni sui singoli giocatori, a partire dalle situazioni di Frank Anguissa e Romelu Lukaku, che saranno affrontate prima del ritiro di Dimaro.

Come evidenzia ancora Gennaro Arpaia su Il Mattino, tra le priorità del club c’è il rinnovo di Scott McTominay. Lo scozzese, rientrato dalle vacanze dopo l’impegno con la nazionale, rappresenta uno dei pilastri del nuovo progetto tecnico. Il Napoli è pronto a offrirgli un contratto fino al 2030 con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione, riconoscendogli uno status da protagonista assoluto della squadra.

Nell’analisi di Gennaro Arpaia de Il Mattino, Allegri vuole dare continuità al lavoro svolto finora senza rivoluzionare l’organico. L’obiettivo sarà valorizzare anche quei calciatori che nelle ultime stagioni hanno reso al di sotto delle aspettative. Tra questi figura Lorenzo Lucca, acquistato complessivamente per circa 35 milioni di euro dall’Udinese e reduce da una stagione complicata tra Napoli e il prestito in Inghilterra. L’attaccante sarà valutato durante il ritiro, anche se nelle gerarchie il punto fermo resta Rasmus Hojlund, considerato il centravanti di riferimento del nuovo corso.

Sul mercato il Napoli continua a monitorare diverse alternative. Come sottolinea ancora Gennaro Arpaia su Il Mattino, se Mario Gila dovesse definitivamente trasferirsi al Milan, il club azzurro valuterà altri profili per rinforzare la difesa. Tra i nomi seguiti ci sono il giovane sudafricano Mbekezeli Mbokazi, classe 2005, il difensore Andrea Natali (2008) e Lucas Herrington (2006), tutti osservati con attenzione dalla dirigenza.

Anche sulla corsia destra restano vive diverse opzioni. Dopo il probabile sorpasso dell’Inter per Anan Khalaili, il Napoli continua a seguire Dodô della Fiorentina, profilo particolarmente apprezzato da Allegri, oltre a Brooke Norton-Cuffy del Genoa e Valincic. Sul fronte uscite, invece, uno dei principali candidati alla cessione resta Mathias Olivera, mentre la posizione di Noa Lang sarà valutata direttamente dal nuovo allenatore prima di qualsiasi decisione sul suo futuro.