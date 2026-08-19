Tutto facile per Musetti a Cincinnati, batte Zheng e accede agli ottavi

CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale del “Cincinnati Open”, il Masters 1000 con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della città dell’Ohio. Il tennista toscano, numero 15 del mondo e decimo favorito del seeding, ha vinto nei sedicesimi di finale con facilità, piegando lo statunitense Michael Zheng, numero 110 del ranking internazionale, promosso dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-1 6-3. Agli ottavi di finale l’azzurro attende ora il vincente della sfida fra il portoghese Jaime Faria e l’australiano Adam Walton.

Sono due quindi gli italiani fra i primi sedici del Masters 1000 di Cincinnati. Oltre a Musetti, c’è anche Flavio Cobolli, numero 10 del mondo e settimo favorito del tabellone, che affronterà in ottavi lo spagnolo Rafael Jodar, vincitore contro il cileno Alejandro Tabilo con lo score di 6-2 6-1. Altro risultato. Terzo turno: Nuno Borges (Por) b. Andrey Rublev (Rus, 13) 6-3 6-4.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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