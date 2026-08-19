Raid delle forze israeliane contro comandanti di Hamas a Gaza City

Mandatory Credit: Photo by Jose Hernandez/Shutterstock (16527331d)

Israeli soldiers (IDF) provide security and escort a group of Jewish settlers walking through the narrow streets of the Old City of Hebron. The military presence remains high to monitor interactions and maintain control in the H2 area of the divided city.

Israeli soldiers escorting Jewish settlers in Hebron’s Old City, Palestinian Territory – 07 Feb 2026

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver effettuato un attacco nei pressi del porto di Gaza City, dove sono stati presi di mira dei comandanti di Hamas che stavano pianificando attacchi. Secondo i media palestinesi, l’attacco ha colpito un caffè, causando la morte di sei persone e ferendone altre dieci. In una dichiarazione, le Idf affermano che l’attacco ha preso di mira dei comandanti di Hamas che avevano pianificato attacchi contro le truppe israeliane operanti nella Striscia. “I terroristi sono stati colpiti in un attacco aereo mirato per eliminare la minaccia”, aggiunge l’esercito.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+