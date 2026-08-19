19 Agosto 2026

Raid delle forze israeliane contro comandanti di Hamas a Gaza City

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
IDF.jpg

Mandatory Credit: Photo by Jose Hernandez/Shutterstock (16527331d)
Israeli soldiers (IDF) provide security and escort a group of Jewish settlers walking through the narrow streets of the Old City of Hebron. The military presence remains high to monitor interactions and maintain control in the H2 area of the divided city.
Israeli soldiers escorting Jewish settlers in Hebron’s Old City, Palestinian Territory – 07 Feb 2026

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver effettuato un attacco nei pressi del porto di Gaza City, dove sono stati presi di mira dei comandanti di Hamas che stavano pianificando attacchi. Secondo i media palestinesi, l’attacco ha colpito un caffè, causando la morte di sei persone e ferendone altre dieci. In una dichiarazione, le Idf affermano che l’attacco ha preso di mira dei comandanti di Hamas che avevano pianificato attacchi contro le truppe israeliane operanti nella Striscia. “I terroristi sono stati colpiti in un attacco aereo mirato per eliminare la minaccia”, aggiunge l’esercito.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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