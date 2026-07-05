Repubblica: “Napoli, il Centenario illumina la città: il 1° agosto una Notte Azzurra tra spettacoli e leggende”

Napoli si prepara a vivere una notte destinata a entrare nella storia. Come racconta la Repubblica Napoli, il 1° agosto, giorno simbolo del Centenario del club azzurro, la città ospiterà una grande festa che coinvolgerà tifosi, cittadini e turisti con spettacoli, installazioni e celebrazioni diffuse nei luoghi più iconici del capoluogo campano.

Secondo la Repubblica Napoli, l’organizzazione dell’evento procede in stretta collaborazione tra la SSC Napoli, il Comune e la Regione Campania. La società di Aurelio De Laurentiis ha ottenuto l’illuminazione in azzurro dei principali monumenti cittadini, che diventeranno protagonisti di una spettacolare scenografia arricchita anche dalla tecnologia del video mapping, capace di trasformare edifici e superfici in grandi schermi tridimensionali con immagini dedicate alla storia del club.

Come evidenzia ancora la Repubblica Napoli, il cuore delle celebrazioni sarà Piazza del Plebiscito, dove è previsto il principale evento della “Notte Azzurra”. I dettagli sono in fase di definizione da parte del direttore generale dell’area business del Napoli, Tommaso Bianchini, in costante contatto con Aurelio De Laurentiis. L’obiettivo è coinvolgere le leggende della storia azzurra e valutare anche la partecipazione degli attuali protagonisti della prima squadra, compatibilmente con il ritiro estivo in programma a Castel di Sangro.

Nell’analisi di la Repubblica Napoli, il Centenario rappresenta anche un momento di collaborazione istituzionale tra il club e gli enti locali, nonostante restino differenti le posizioni sul futuro dello stadio. Mentre De Laurentiis continua a lavorare sul progetto del nuovo impianto nell’area dell’ex raffineria Q8 di San Giovanni a Teduccio, Comune e Regione proseguono con il piano di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona in vista della candidatura agli Europei del 2032. Sul Centenario, però, la volontà comune è quella di realizzare una manifestazione capace di valorizzare l’immagine della città.

Come sottolinea ancora la Repubblica Napoli, le celebrazioni inizieranno già il 31 luglio con l’evento organizzato dal tifo azzurro dal titolo “100 anni d’amore”. Il programma prevede il ritrovo alle ore 17 in Piazza dei Martiri, seguito da un corteo celebrativo fino alla Rotonda Diaz. Durante la giornata saranno allestite una mostra fotografica, un’esposizione di maglie storiche e uno spazio dedicato a Diego Armando Maradona, mentre sul palco si alterneranno ospiti, dj e numerose leggende del Napoli, tutte presenti gratuitamente per rendere omaggio ai cento anni del club.

A chiudere la serata sarà uno spettacolo di torce e fuochi d’artificio, destinato a illuminare il cielo di Napoli e a celebrare un secolo di storia azzurra in un evento pensato per coinvolgere l’intera città e i tanti appassionati provenienti da ogni parte del mondo.