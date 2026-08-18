Pugilato, ai Giochi del Mediterraneo in palio 14 titoli. 11 gli azzurri in gara a Taranto

TARANTO (ITALPRESS) – La squadra azzurra Elite di pugilato è in partenza per Taranto dove dal 22 al 27, presso il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Jonico, si svolgerà il torneo di boxe della 20^ edizione dei Giochi del Mediterraneo, organizzata sotto l’egida dell’International Committee of Mediterranean Games.

In palio 14 titoli, per 7 categorie maschili (55, 60, 65, 70, 80, 90, +90 Kg) e 7 categorie femminili (51, 54, 57, 60, 65, 70 e 75 Kg). La Nazionale italiana salirà sul ring con 11 azzurri, guidati dal DT Giovanni De Carolis, insieme al RT Clemente Russo, ai tecnici federali Giuseppe Perugino e Roberto Cammarelle, con il supporto del fisioterapista Roberto Ciccotti.

A difendere il tricolore per l’Elite Maschile saranno: nei 55 Kg il siciliano Tommaso Sciacca (Cannata Boxe Team), nei 60 Kg il campano Michele Baldassi (GS Fiamme Azzurre), nei 65 Kg il pugliese Davide Fiore (Boxe Fiore), nei 70 Kg il toscano Gabriele Guidi Rontani (GS Esercito), negli 80 Kg il piemontese Christian Sarsilli (GS Carabinieri), nei 90 Kg il campano Paolo Caruso (GS Fiamme Oro) e nei + 90 Kg il campano Matteo Dorsen Meliho (Boxe Pinetamare). Per l’Elite Femminile inseguiranno l’ambito podio: nei 51 Kg la laziale Martina Vassallo (Zeus Boxing Team), nei 54 Kg la campana di origine tunisina e bronzo mondiale Sirine Charaabi (GS Fiamma Oro), nei 57 Kg la campana, campionessa mondiale e bronzo olimpico Irma Testa (GS Fiamme Oro) e nei 75 Kg la laziale Melissa Gemini (GS Fiamme Azzurre).

Il programma prevede due sessioni di gara al giorno: alle 14 quella femminile e alle 18 quella maschile, fino al tanto atteso giorno delle Finali, il 27 agosto, in cui saranno 14 gli atleti a colorarsi d’oro. Durante il periodo della competizione l’Italia Boxing Team alloggerà presso il Villaggio Nave Aroya, con ormeggio presso la Stazione Navale Mar Grande. Da qui il cammino verso il sogno, già iniziato per il bronzo olimpico di Tokyo 2020 e prima donna pugile a partecipare ai Giochi Olimpici (Rio 2016) Irma Testa che è stata scelta come portabandiera dell’Italia insieme a Filippo Tortu, in occasione della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo che si terrà venerdì 21 agosto presso il nuovo Erasmo Iacovone.

Un riconoscimento che gratifica il Pugilato Italiano e che fa ben sperare il Presidente Fpi Flavio D’Ambrosi: “Desidero rivolgere il più sincero e caloroso in bocca al lupo agli azzurri e alle azzurre del pugilato che saranno impegnati nei prestigiosi Giochi del Mediterraneo di Taranto. La partecipazione della Nazionale rappresenta un momento di grande orgoglio per tutto il movimento pugilistico italiano e testimonia il percorso di crescita che il nostro sport sta vivendo, grazie al lavoro quotidiano di atleti, tecnici, società, dirigenti e di tutte le componenti federali”.

“In una competizione di così alto livello, i nostri pugili avranno l’opportunità di rappresentare l’Italia portando sul ring non soltanto il proprio talento e la propria determinazione, ma anche i valori, la storia e la tradizione di una disciplina che continua a crescere e a conquistare importanti traguardi – spiega D’Ambrosi -. È fondamentale che le Nazionali azzurre possano sentire, al loro fianco, il calore, l’entusiasmo e la passione dell’intero movimento pugilistico nazionale. È proprio questa comunità, unita e partecipe, che contribuisce in maniera determinante alla crescita dei nostri atleti e alla costruzione dei loro successi. A tutti gli azzurri e alle azzurre impegnati a Taranto rivolgo quindi il mio più grande incoraggiamento e l’auspicio di vivere una straordinaria esperienza sportiva, con la consapevolezza di rappresentare un movimento forte, appassionato e in continua crescita. Forza azzurri, forza azzurre e forza pugilato italiano”.

Determinato a portare a casa non solo il risultato ma anche un’esperienza di livello è il DT Giovanni De Carolis: “Il periodo di allenamento in vista della preparazione è andato molto bene. Abbiamo ospitato molte nazioni come Ungheria, Polonia, Serbia, Croazia, Tunisia, Algeria, per lavorare al meglio, facendo sparring di livello. Dovendo prepararci anche per i Campionati Europei di settembre, con tutto lo staff tecnico abbiamo potuto fare un lavoro certosino e intenso”.

Poi la conclusione: “I ragazzi sono stati messi nelle migliori condizioni e siamo molto contenti del loro rendimento e soprattutto dello spirito di squadra, quello che ci interessa, oltre ovviamente le qualità dei singoli. Andremo a Taranto per dare il massimo ma non solamente in termini di risultati ma di pugilato espresso sul ring. Il team è molto affiatato. Domani la partenza per Taranto. Aspettiamo con ansia i sorteggi del 21 agosto e di partecipare alla cerimonia di apertura con la nostra Irma Testa portabandiera”.

– Foto ufficio stampa Fpi –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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