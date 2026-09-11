Libano, l’esercito israeliano annuncia di aver demolito un tunnel sotto la collina di Ali Taher

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’esercito israeliano ha annunciato di aver demolito, utilizzando 1.100 tonnellate di esplosivo, una struttura sotterranea “strategica” appartenente al gruppo armato libanese Hezbollah, situata sotto un crinale montuoso, Ali Taher, nel Libano meridionale.

La collina di Ali Taher si trova all’interno della zona cuscinetto israeliana nel Libano meridionale, vicino a Nabatieh. Secondo le Forze di difesa israeliane (Idf), la rete di tunnel sotto Ali Taher fungeva da “centro nevralgico” per la divisione regionale Badr del gruppo terroristico, un’unità responsabile dell’area del Libano meridionale situata a nord del fiume Litani. La scorsa settimana, l’esercito aveva dichiarato di aver completato la conquista e la bonifica della rete di tunnel, eliminando alcuni miliziani di Hezbollah mentre altri fuggivano.

Un’enorme esplosione è stata udita ieri sera in tutta la regione quando le Idf hanno demolito i due percorsi dei tunnel sotto la collina e i sistemi sismici hanno rilevato l’esplosione come un terremoto di magnitudo 4.1. All’interno dei due tunnel – che si estendono per oltre due chilometri – le truppe hanno rinvenuto decine di razzi, missili e droni di fabbricazione iraniana, oltre ad armi da fuoco, missili anticarro, centinaia di mine e altro materiale esplosivo, ha riferito l’esercito.

La struttura sotterranea comprendeva anche “centri di comando, depositi di armi, locali per i generatori, alloggi, docce e una cucina” e secondo le Idf ciò avrebbe consentito ai miliziani di Hezbollah “di combattere e di permanere sul posto per lunghi periodi”.

In una dichiarazione congiunta separata, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno affermato che in seguito all’esplosione, le Idf si stanno “preparando a difendere l’area e a impedire al nemico di fare ritorno sul territorio”.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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