Repubblica: “Napoli, mercato bloccato”

Il Napoli procede con prudenza sul mercato e la linea della società è ormai tracciata. Come racconta la Repubblica Napoli, Massimiliano Allegri ha accettato fin dal primo confronto con Aurelio De Laurentiis la strategia del club: prima ridurre l’organico e alleggerire il monte ingaggi, poi intervenire con gli acquisti necessari per completare la rosa.

Secondo la Repubblica Napoli, la priorità assoluta è sfoltire un gruppo composto da oltre 47 calciatori, condizione indispensabile sia per motivi economici sia per rispettare i vincoli imposti dalle liste. Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente il 14 luglio al Teatro San Carlo, ma già al momento della firma ha condiviso con il presidente e con l’amministratore delegato Andrea Chiavelli la necessità di contenere i costi dopo due bilanci consecutivi chiusi in rosso.

Come evidenzia ancora la Repubblica Napoli, proprio questa politica ha rallentato alcune operazioni già ben avviate. Il direttore sportivo Giovanni Manna aveva infatti trovato gli accordi con Mario Gila e Anan Khalaili, ma la necessità di attendere le cessioni ha consentito rispettivamente a Milan e Inter di inserirsi con decisione nelle trattative. Una situazione che conferma come il mercato azzurro resterà in stand-by almeno fino alle prime uscite.

Nell’analisi di la Repubblica Napoli, il club ha deciso di mantenere alta l’attenzione dei tifosi attraverso gli eventi legati al Centenario. Domani sarà presentata la nuova maglia ufficiale a bordo di una nave MSC presso la Stazione Marittima, mentre giovedì prenderà il via anche la campagna abbonamenti, nonostante il mercato sia ancora in una fase interlocutoria.

Come sottolinea ancora la Repubblica Napoli, Aurelio De Laurentiis continua inoltre a lavorare sull’organizzazione delle celebrazioni per i cento anni della società. Il presidente, reduce dal rifiuto della proposta di alcuni investitori americani interessati all’acquisto del club, punta a realizzare un grande evento il 1° agosto nel cuore di Napoli, con il sostegno delle istituzioni locali e un programma destinato a coinvolgere anche i numerosi turisti presenti in città.

Il mercato entrerà realmente nel vivo solo dopo le valutazioni di Allegri durante il ritiro estivo. la Repubblica Napoli spiega che il tecnico analizzerà attentamente tutti i giocatori a disposizione prima di dare il via libera alle operazioni. Gli interventi ritenuti prioritari riguardano un nuovo portiere, un terzino destro e un centrocampista, mentre gli altri eventuali acquisti saranno strettamente collegati alle uscite.

Restano infine da definire anche le situazioni di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, ancora impegnati con il Belgio al Mondiale per Club. Il loro futuro sarà affrontato soltanto al termine della competizione, motivo per cui diverse decisioni di mercato potrebbero slittare fino al mese di agosto.