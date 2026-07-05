Corriere dello Sport: “Napoli, Milinkovic-Savic verso la Premier: Hull City sulle sue tracce”

Il mercato del Napoli resta subordinato alle cessioni e uno dei primi movimenti potrebbe riguardare la porta. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’Hull City ha manifestato interesse per Vanja Milinkovic-Savic, operazione che potrebbe sbloccare l’arrivo del nuovo portiere richiesto da Massimiliano Allegri.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, la priorità della società resta quella di ridurre una rosa ritenuta troppo numerosa. Attualmente il Napoli conta 47 giocatori sotto contratto e numerosi elementi saranno destinati a lasciare il club prima della chiusura del mercato. Anche per questo motivo molte operazioni in entrata restano momentaneamente congelate in attesa delle prime uscite.

Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Milinkovic-Savic è passato nel giro di poche settimane da possibile alternativa tra i pali a principale candidato alla cessione. Dopo il sondaggio del Besiktas, nelle ultime ore è emerso l’interesse dell’Hull City, neopromosso in Premier League e allenato da Sergej Jakirovic. Il Napoli valuta il portiere serbo circa 15 milioni di euro, cifra che consentirebbe di finanziare il successivo investimento per il nuovo numero due da affiancare ad Alex Meret.

Nell’analisi di Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Vanja era arrivato soltanto la scorsa estate dal Torino su precisa indicazione di Antonio Conte, soprattutto per le sue qualità nel gioco con i piedi. L’addio del tecnico salentino e l’arrivo di Allegri hanno però modificato le gerarchie e aperto nuovi scenari. L’agente del portiere sta valutando le richieste ricevute, ma l’eventuale trasferimento dipenderà dall’intesa tra tutte le parti coinvolte.

La cessione di Milinkovic-Savic rappresenterebbe il via libera per il nuovo investimento tra i pali. Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i principali candidati restano Matej Kovar del PSV Eindhoven e Guglielmo Vicario del Tottenham, entrambi valutati intorno ai 15 milioni di euro. Sul portiere italiano resta vivo anche l’interesse della Juventus, mentre dalla Francia continuano ad arrivare indiscrezioni che accostano al Napoli anche il giovane Guillaume Restes, estremo difensore del Tolosa e dell’Under 21 francese.

Non solo la porta. Anche sulla fascia destra il Napoli continua a monitorare diversi profili dopo il sorpasso dell’Inter per Anan Khalaili. Restano infatti sul taccuino di Giovanni Manna Dodô della Fiorentina, Brooke Norton-Cuffy del Genoa e Raoul Bellanova dell’Atalanta. La strategia, però, non cambia: prima completare le cessioni e alleggerire la rosa, poi affondare i colpi necessari per completare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri.