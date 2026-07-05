Corriere dello Sport: “Napoli, mercato congelato: prima le cessioni, poi i rinforzi di Allegri”

Il mercato del Napoli resta in una fase di attesa. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la priorità assoluta del club è alleggerire una rosa diventata ormai extralarge prima di affondare i colpi richiesti da Massimiliano Allegri. Con ben 47 calciatori sotto contratto, Giovanni Manna dovrà prima completare diverse operazioni in uscita per poter intervenire sugli innesti.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il piano della società è chiaro: prima cedere, poi acquistare. Il Napoli è alla ricerca di un nuovo portiere da affiancare ad Alex Meret, destinato a raccogliere l’eredità di Vanja Milinkovic-Savic, e di un terzino destro da alternare a Giovanni Di Lorenzo. Manna aveva già raggiunto l’intesa sia con Anan Khalaili sia con Mario Gila, ma la necessità di attendere le cessioni ha rallentato entrambe le operazioni, favorendo l’inserimento di Inter e Milan.

Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Allegri non considera comunque la situazione un’emergenza. Il nuovo allenatore ritiene la rosa competitiva e vuole valutare personalmente molti giocatori durante il ritiro estivo prima di prendere decisioni definitive. L’obiettivo sarà analizzare condizioni fisiche, motivazioni e caratteristiche tecniche di ogni elemento per capire chi potrà far parte del nuovo progetto.

Nell’analisi di Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, uno dei casi più delicati riguarda Romelu Lukaku. L’attaccante belga, protagonista al Mondiale per Club con la nazionale, resta un profilo molto apprezzato da Allegri, che avrebbe voluto allenarlo già ai tempi della Juventus. Prima di esprimere un giudizio definitivo sul suo futuro, il tecnico vuole osservarlo da vicino durante il ritiro di Castel di Sangro. La situazione di Lukaku resta particolare anche per via del pesante contratto e della difficile stagione vissuta tra il grave infortunio dell’estate 2025 e il dolore per la scomparsa del padre.

Un altro dossier importante è quello relativo a Frank Anguissa. Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista camerunese ha ancora un anno di contratto dopo l’esercizio dell’opzione da parte del Napoli, ma il rinnovo si è fermato e il desiderio del giocatore di cambiare aria resta sul tavolo. Anche in questo caso Allegri parlerà direttamente con il calciatore prima di prendere qualsiasi decisione.

L’organico azzurro dovrà essere ridotto sensibilmente. Tra i calciatori destinati a una nuova cessione figurano Cajuste, Lindstrom, Cheddira, Folorunsho, Ambrosino, Coli Saco, Obaretin e Zerbin, mentre durante il ritiro saranno valutate anche le posizioni di Noa Lang, Lorenzo Lucca, Marianucci, Rafa Marin, Rao e Hasa. Solo dopo aver definito le uscite il Napoli potrà tornare con decisione sul mercato per consegnare ad Allegri la rosa definitiva.