Juventus, ufficiale l’arrivo di Vicario in prestito dal Tottenham
IPA73185093 – File photo dated 10-03-2026 of Tottenham Hotspur goalkeeper Guglielmo Vicario, who will undergo surgery on a hernia problem next week, but is set to play through the pain in Sunday’s relegation six-pointer with Nottingham Forest. Issue date: Friday March 20, 2026.
LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La Juventus ha ufficializzato l’arrivo dal Tottenham di Guglielmo Vicario, in prestito fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, cifra che può salire di altri due milioni al raggiungimento di determinati obiettivi.
Portiere classe 1996, Vicario è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, prima di indossare le maglie di Venezia, Perugia, Cagliari ed Empoli, con cui ha raccolto 69 presenze in Serie A – dopo l’esordio nella massima serie fatto con la squadra sarda – affermandosi così come uno dei migliori portieri del campionato. Dal 2023 il passaggio al Tottenham, con cui ha giocato 117 partite, conquistando anche l’Europa League 2024/25, prima di questa nuova avventura alla Juventus.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]
FONTE ITALPRESS
Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+