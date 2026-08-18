18 Agosto 2026

Juventus, ufficiale l’arrivo di Vicario in prestito dal Tottenham

redazione 18 Agosto 2026
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IPA73185093 – File photo dated 10-03-2026 of Tottenham Hotspur goalkeeper Guglielmo Vicario, who will undergo surgery on a hernia problem next week, but is set to play through the pain in Sunday’s relegation six-pointer with Nottingham Forest. Issue date: Friday March 20, 2026.

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La Juventus ha ufficializzato l’arrivo dal Tottenham di Guglielmo Vicario, in prestito fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, cifra che può salire di altri due milioni al raggiungimento di determinati obiettivi.

Portiere classe 1996, Vicario è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, prima di indossare le maglie di Venezia, Perugia, Cagliari ed Empoli, con cui ha raccolto 69 presenze in Serie A – dopo l’esordio nella massima serie fatto con la squadra sarda – affermandosi così come uno dei migliori portieri del campionato. Dal 2023 il passaggio al Tottenham, con cui ha giocato 117 partite, conquistando anche l’Europa League 2024/25, prima di questa nuova avventura alla Juventus.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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