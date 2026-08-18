Palio di Siena, dopo 28 anni torna al successo la contrada del Nicchio. 13° trionfo di Tittia

IPA87602653 – August 18, 2026, Siena, Toscana, italia: The Nicchio Contrada wins the Palio with the horse Teodoro and jockey Giovanni Atzeni, known as ”Tittia,” during the Siena Palio held on August 18, 2026, in Siena’s Piazza del Campo. (Credit Image: © Fabio Sasso/ZUMA Press Wire)

SIENA (ITALPRESS) – La contrada del Nicchio vince il Palio dell’Assunta 2026. A Piazza del Campo, dopo due rinvii causa maltempo, è l’eterno Giovanni Atzeni, meglio noto come Tittia, a trionfare. Per il fantino italiano è il tredicesimo successo. Dopo la vittoria, per Tittia e il cavallo si è registrata anche una caduta.

L’ultima vittoria del Nicchio risaliva a 28 anni fa, il 16 agosto del 1998, quando a trionfare fu Dario Colagè, detto Il Bufera, su Re Artù. L’ultima affermazione di Tittia aveva avuto luogo invece poco più di un mese fa, lo scorso 3 luglio. In quell’occasione il fantino aveva riportato alla vittoria la contrada dell’Aquila dopo 34 anni. La nuova “contrada nonna”, cioè quella che attende da più tempo un successo, è la Chiocciola che non vince dal 16 agosto 1999.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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