19 Agosto 2026

Cricket World Cup Challenge League B, pokerissimo dell’Italia che batte anche la Tanzania

redazione 19 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – L’Italia chiude con un percorso perfetto la tappa in Tanzania della ICC Men’s Cricket World Cup Challenge League B. Gli azzurri superano i padroni di casa per 8 wickets, conquistando la quinta vittoria in cinque partite. La Tanzania viene fermata a 142 runs in 37.3 overs. Grande protagonista Akash Waduwalage, autore di 5 wickets concedendo appena 21 runs in 9.3 overs. Una prestazione che gli vale il riconoscimento di Player of the Match. L’Italia risponde con grande autorità, raggiungendo 143/2 in appena 25.5 overs. Si completa così un filotto di successi contro Bahrain, Uganda, Singapore, Hong Kong, China e Tanzania.

La Nazionale guidata da John Davison chiude la Challenge League B al primo posto. Gli azzurri conquistano inoltre l’accesso alla fase successiva del percorso di qualificazione alla World Cup 2027. L’Italia lascia Dar es Salaam imbattuta, al termine di una tappa da incorniciare.

– Foto ufficio stampa Federcricket –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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