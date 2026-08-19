Due anni ai Giochi di Los Angeles 2028 ma è già caro-biglietti

IPA48778064 – Tom Cruise took the Olympic flag, fixed it to a motorcycle and drove out of the stadium through a crowd of athletes during the closing ceremony of the 2024 Paris Summer Olympics at the Stade de France, August 11, 2024, Paris, France. Los Angeles will host the Games in 2028. (Photo by Anthony Behar/Sipa USA)

ROMA (ITALPRESS) – Il 14 luglio 2028 inizieranno i Giochi Olimpici di Los Angeles, ma anche se mancano poco meno di due anni potrebbe essere l’edizione a cinque cerchi più costosa di sempre, almeno per gli spettatori. Da qualche settimana circolano infatti i prezzi dei biglietti per le gare, merito di qualche appassionato che ha diffuso sul web gli screenshot delle prevendite, e si tratta probabilmente dei più alti di sempre nella storia dei Giochi.

Basti pensare all’atletica, la regina per eccellenza degli sport olimpici e reduce dal grande successo degli Europei di Birmingham. Dove però non sono mancate le polemiche a proposito di costi, visto che per assistere alle sessioni serali bisognava mettere mano al portafoglio e sborsare fino a 150 sterline, circa 175 euro. Briciole, però, rispetto a quanto costerà sedersi sugli spalti del LA Memorial Coliseum. Detto che i biglietti sono classificati per categoria – corrispondenti alle diverse aree di ciascun impianto, secondo mappe contraddistinte da colori mostrate ai potenziali acquirenti – guardando ai posti più vicini alla pista, i biglietti di Categoria A sono disponibili per quasi 2900 euro, nella Categoria B si scende a 2400, più “accessibile” la categoria C ma servono comunque 1600 euro. Per prezzi veramente alla portata bisogna scivolare fino alla Categoria H, la zona ovviamente più lontana: 70 euro.

Un ampio reportage sui costi per gli spettatori a LA2028 è stato fatto nei giorni scorsi da “The Athletic” e allargando l’orizzonte le cose non migliorano, con un range che va da 28 dollari per i posti meno desiderabili negli eventi meno importanti fino ai circa 4800 euro per assistere da una buona prospettiva alla cerimonia di apertura.

A livello di gare, l’evento più caro sarà la finale del torneo maschile di basket, dove si arriva a toccare quota 3.350 dollari (circa 2.915 euro), mentre fra le discipline più onerose, oltre all’atletica, va annoverata la ginnastica, le cui finali saranno ospitate dalla Crypto.com Arena, la casa dei Lakers: anche qui si arriva a 2900 euro. Certo, salendo un po’ più su sugli spalti si risparmia, e anche tanto (il range va da 104 a 732 dollari) ma in termini di visibilità il prezzo da pagare è altrettanto alto.

Dopo la bufera scoppiata ai recenti Mondiali di calcio, dunque, c’è già un nuovo caso di caro-biglietti – secondo “The Athletic” in molti casi bisognerà spendere più del doppio rispetto a Parigi2024 dove a tal proposito le polemiche non mancarono -, ma gli organizzatori fanno spallucce, sostenendo che solo il 5% dei 10,5 milioni di tagliandi complessivi supererà i 1000 dollari e che gli americani, ad ogni modo, sono abituati a pagare cifre importanti per gli eventi sportivi, comprese anche quelle commissioni, che hanno fatto arrabbiare diversi tifosi.

Holly Rowe, giornalista di “Espn”, ha raccontato di aver acquistato due biglietti di Categoria B per l’atletica a 3.300 dollari ma una commissione di servizio ha fatto salire il costo complessivo a 4.093 dollari, circa 3500 euro. Non sembra un caso, insomma, che finora le principali vendite abbiano riguardato la fascia da 28 dollari, la più economica e quasi esaurita, mentre c’è chi – è la testimonianza raccolta da “Sport Examiner” – ha già rinunciato: “Ho avuto la possibilità di acquistare i biglietti. Erano disponibili 12 sessioni di atletica, alcune al mattino, ma i biglietti meno costosi erano quelli della Zona D a 1.116 dollari. Quindi niente biglietti per me”. C’è da pensare che non sarà il solo a guardare i Giochi da casa…

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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