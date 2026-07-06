Corriere dello Sport: “Napoli, priorità ai rinnovi: McTominay e Vergara verso il futuro, mercato in stand-by”

Il Napoli continua a lavorare dietro le quinte in una fase di mercato inevitabilmente rallentata dall’esigenza di sfoltire una rosa diventata particolarmente numerosa dopo il rientro dei tanti calciatori dai prestiti. In questo momento la priorità della dirigenza è rappresentata dai rinnovi contrattuali, con diverse situazioni già ben avviate. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dopo l’ufficializzazione del prolungamento di Leonardo Spinazzola, anche Amir Rrahmani è pronto a legarsi nuovamente agli azzurri: l’accordo è stato raggiunto da tempo e manca soltanto l’annuncio del club.

L’attenzione si concentra poi su Scott McTominay, protagonista di una trattativa che va avanti ormai da diversi mesi. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’agente del centrocampista è stato più volte a Napoli e lo stesso scozzese, prima della conclusione della stagione, ha incontrato il direttore sportivo Giovanni Manna per definire gli ultimi dettagli. Il contratto attuale scade nel 2028, ma il Napoli punta a estenderlo fino al 2030, con la possibilità di inserire un’opzione per il 2031. Restano da limare alcuni aspetti legati all’ingaggio e alla durata dell’accordo, ma la volontà comune è quella di arrivare rapidamente alla fumata bianca. Terminato l’impegno al Mondiale, McTominay raggiungerà i compagni direttamente nel ritiro di Dimaro dopo il periodo di vacanza.

Sul fronte giovani, invece, cresce l’attenzione attorno ad Antonio Vergara. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il talento cresciuto nel settore giovanile azzurro è finito nel mirino di Atalanta, Como, di alcuni club stranieri e anche della Roma, ma il Napoli considera il classe 2003 uno dei patrimoni tecnici su cui costruire il futuro. Dopo aver trovato maggiore spazio nella seconda parte della stagione, Vergara ha impressionato con prestazioni di livello e reti pesanti contro Chelsea, Fiorentina e Como, prima di fermarsi per un problema al piede. Il club è pronto a blindarlo con un nuovo rinnovo oltre il 2030, convinto che sotto la guida di Massimiliano Allegri possa completare definitivamente il proprio percorso di crescita.

Sul mercato in entrata, invece, tutto resta momentaneamente congelato. Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, ogni operazione dipenderà prima dalle uscite. Gli obiettivi restano un portiere da affiancare ad Alex Meret e un esterno destro capace di alternarsi con Giovanni Di Lorenzo. La situazione dei portieri è legata alla possibile cessione di Vanja Milinkovic-Savic, valutato circa 15 milioni di euro e seguito da Hull City e Besiktas. Per la corsia destra continuano a piacere Dodô della Fiorentina e Brooke Norton-Cuffy del Genoa, mentre in prospettiva il Napoli segue anche Andrea Natali, promettente difensore classe 2008 del Bayer Leverkusen e figlio dell’ex calciatore Cesare Natali.