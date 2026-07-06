6 Luglio 2026

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Bellanova torna in corsa: il casting per la fascia destra entra nel vivo”

redazione 6 Luglio 2026

Il Napoli continua la ricerca del rinforzo per la corsia destra dopo il mancato arrivo di Anan Khalaili. La dirigenza azzurra è al lavoro per individuare un profilo capace di alternarsi con Giovanni Di Lorenzo, sia in una difesa a quattro sia come esterno a tutta fascia qualora Massimiliano Allegri decidesse di puntare sul sistema a tre. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il club resta però condizionato dalla necessità di alleggerire una rosa diventata particolarmente numerosa prima di affondare il colpo sul mercato.

Il mancato approdo di Khalaili, nonostante l’accordo già raggiunto da settimane per un contratto quinquennale, ha riaperto completamente il casting. Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, tra i profili tornati di forte attualità c’è Raoul Bellanova. L’esterno dell’Atalanta, classe 2000, rappresenta una soluzione molto gradita per caratteristiche tecniche, esperienza in Serie A e duttilità tattica. Il club bergamasco lo valuta circa 15 milioni di euro, cifra che il Napoli conta di finanziare attraverso alcune cessioni.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è impegnato nello sfoltimento dell’organico prima della partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida, fissata per il 17 luglio. Come evidenzia Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, tra i possibili partenti figurano Jens Cajuste, Jesper Lindstrom, Cyril Ngonge, Alessio Zerbin, Michael Folorunsho, Nosa Obaretin e Coli Saco. L’obiettivo della società è consegnare ad Allegri almeno il nuovo terzino destro già nei primi giorni della preparazione estiva.

Nella lista dei candidati resta in cima Nahuel Molina. L’argentino dell’Atletico Madrid è il profilo preferito dal nuovo allenatore azzurro e avrebbe manifestato la volontà di lasciare il club spagnolo per tornare in Serie A. Il Napoli valuta anche la possibilità di inserire Mathias Olivera nell’operazione, con un eventuale conguaglio economico. Sempre secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, restano monitorati anche Dodô della Fiorentina, oggi leggermente arretrato nelle preferenze, e Juanlu Sanchez del Siviglia, seguito ormai da oltre un anno e considerato un investimento interessante per il presente e il futuro.

Tra tutte le alternative, Bellanova rappresenta però una delle occasioni più concrete. L’esterno dell’Atalanta arriva da 80 presenze con la maglia nerazzurra, impreziosite da un gol e 12 assist, numeri che confermano la sua affidabilità. Il Napoli valuta con attenzione il suo profilo, convinto che possa garantire qualità, spinta e conoscenza del campionato, oltre ad avere ancora ampi margini di crescita anche in ottica Champions League.

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