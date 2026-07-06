Repubblica: “Napoli, vincere risparmiando. Il codice del presidente nel calcio che cambia”

Il Napoli si prepara ad affrontare il secondo secolo della propria storia con una filosofia che richiama quella degli inizi della presidenza di Aurelio De Laurentiis. Un ritorno a una gestione improntata alla sostenibilità economica, alla ricerca dell’affare e agli investimenti mirati, con l’obiettivo di coniugare competitività e solidità finanziaria. Come analizza Antonio Corbo su la Repubblica Napoli, il presidente azzurro sembra aver ritrovato l’identità che ha caratterizzato i suoi primi vent’anni alla guida del club, dopo le riflessioni maturate nel biennio successivo al primo storico scudetto.

Secondo Antonio Corbo su la Repubblica Napoli, il Napoli arriva da due stagioni che hanno regalato successi importanti tra campionato e Supercoppe, ma che hanno anche evidenziato alcuni limiti nella gestione della rosa. Il club ha investito complessivamente 335 milioni di euro sul mercato, incassandone 245 dalle cessioni, con gli addii di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia che hanno segnato profondamente il percorso tecnico della squadra. In questo periodo l’unica vera rivelazione è stata Scott McTominay, mentre gli elevati costi sostenuti per calciatori come Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sono stati accompagnati da una lunga serie di indisponibilità che ne hanno limitato il rendimento.

L’analisi si sofferma anche sull’ultima stagione, caratterizzata da numerosi problemi fisici e da un percorso europeo al di sotto delle aspettative. Come evidenzia Antonio Corbo su la Repubblica Napoli, i 43 infortuni muscolari registrati e l’eliminazione anticipata dalla Champions League hanno inciso sul rendimento complessivo della squadra. In questo contesto si inserisce la scelta di Antonio Conte di lasciare il club, rinunciando anche a una parte significativa del proprio contratto, mentre il nuovo corso affidato a Massimiliano Allegri riparte con una riorganizzazione dello staff atletico per ridurre il numero degli infortuni e restituire continuità al gruppo.

Il nuovo progetto tecnico ruota però soprattutto attorno alle scelte societarie. Antonio Corbo su la Repubblica Napoli sottolinea come De Laurentiis intenda riportare il club a una gestione più equilibrata, riducendo una rosa arrivata a 47 calciatori e abbassando il monte ingaggi da 156 a circa 130 milioni di euro. Il direttore sportivo Giovanni Manna sarà chiamato a costruire una squadra più giovane e sostenibile, valutando con attenzione anche il peso economico di giocatori esperti come De Bruyne e Lukaku, mentre sul mercato la priorità sarà individuare talenti di prospettiva in grado di garantire qualità e valorizzazione futura.

Accanto agli aspetti tecnici resta centrale anche il tema delle infrastrutture. Come racconta ancora Antonio Corbo su la Repubblica Napoli, il progetto per un nuovo stadio continua a incontrare ostacoli legati ai costi delle aree individuate, motivo per cui il Maradona resta il punto di riferimento del futuro azzurro. Proprio l’impianto dedicato a Diego Armando Maradona rappresenta anche una straordinaria opportunità economica attraverso iniziative di marketing, eventi, visite ed esperienze immersive, capaci di valorizzare il brand Napoli durante tutto l’anno.

La nuova stagione prenderà ufficialmente il via con la presentazione delle maglie del Centenario alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, del sindaco Gaetano Manfredi e del presidente della Regione Campania Vincenzo Fico. Un evento simbolico che segna l’inizio del nuovo corso azzurro, tra tradizione, sostenibilità e ambizioni.