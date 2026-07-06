Il Mattino: “Napoli, prima le cessioni poi il mercato: Allegri valuta la rosa, Manna prepara le uscite”

Il mercato del Napoli passa inevitabilmente dalle cessioni. Prima di completare la rosa da consegnare a Massimiliano Allegri, la dirigenza azzurra dovrà alleggerire un organico particolarmente numeroso e creare lo spazio necessario per i nuovi innesti. Come sottolinea Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna ha tracciato una linea ben precisa: ogni nuovo acquisto sarà subordinato a una partenza, con il lavoro estivo che ruoterà soprattutto attorno alle uscite.

Secondo Il Mattino, il nuovo allenatore avrà un ruolo determinante nella definizione della rosa. Allegri è già stato aggiornato su tutte le situazioni di mercato e ha fornito le prime indicazioni sugli obiettivi in entrata, mentre sulle possibili cessioni preferisce attendere il ritiro di Dimaro per valutare personalmente i calciatori prima di esprimere giudizi definitivi.

Uno dei nodi principali riguarda la porta. Come evidenzia Il Mattino, la convivenza tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic sembra destinata a concludersi, con il portiere serbo che appare oggi il principale candidato alla cessione. Besiktas, alcuni club dell’Arabia Saudita e altre società continuano a monitorare la situazione, mentre il Napoli è pronto ad ascoltare offerte ritenute congrue.

Anche il centrocampo potrebbe registrare movimenti importanti. Il Mattino spiega che André-Frank Zambo Anguissa resta tra i giocatori maggiormente richiesti e una proposta compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, eventualmente arricchita da bonus, potrebbe convincere il club azzurro. Diversa la situazione di Stanislav Lobotka: Allegri considera possibile l’addio di uno solo tra lo slovacco e il centrocampista camerunese, ma non di entrambi, ritenendo fondamentale preservare l’equilibrio del reparto. Sul regista slovacco restano vive alcune attenzioni provenienti dall’Italia, ma il Napoli punta a respingere gli assalti anche attraverso un possibile rinnovo contrattuale.

Tra le situazioni da monitorare c’è anche quella di Romelu Lukaku. Come riporta ancora Il Mattino, il futuro dell’attaccante belga sarà affrontato al termine del Mondiale. Monaco e Fenerbahce seguono con interesse l’ex Chelsea, che però al momento non avrebbe aperto all’ipotesi di una partenza. Nella lista dei possibili partenti figurano inoltre David Neres e Noa Lang, mentre Lorenzo Lucca avrà l’opportunità di convincere Allegri durante la preparazione estiva prima che venga presa una decisione definitiva sul suo futuro.

Parallelamente il Napoli continua a lavorare anche sugli obiettivi in entrata. Dopo il tramonto delle piste Mario Gila e Anan Khalaili, la società mantiene alta l’attenzione su Andrea Natali, giovane difensore ritenuto uno dei profili più interessanti in prospettiva, senza perdere di vista Federico Gatti. Sulla corsia destra resta invece vivo l’interesse per Dodô della Fiorentina, valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Tuttavia, come conclude Il Mattino, prima di affondare il colpo sarà necessario fare spazio in una zona del campo già occupata da Giovanni Di Lorenzo, Pasquale Mazzocchi e Matteo Politano.