7 Luglio 2026

Napoli, De Laurentiis rilancia il progetto: “Ora stadio e centro sportivo. Ci lavorerò giorno e notte”

redazione 6 Luglio 2026
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Aurelio De Laurentiis guarda al futuro del Napoli e fissa le priorità per il secondo secolo di storia del club. A margine della presentazione della maglia del Centenario, il presidente azzurro ha ripercorso il cammino compiuto dalla società sotto la sua gestione, sottolineando la crescita sportiva ed economica raggiunta negli ultimi vent’anni.

Il numero uno del Napoli ha ricordato il percorso che ha portato il club dalla Serie C ai vertici del calcio italiano ed europeo, evidenziando i due scudetti conquistati e la presenza costante nelle competizioni continentali.

“Siamo passati dai campi della Serie C alla vetrina della Champions, celebrando due scudetti e restando in Europa in 16 delle ultime 17 stagioni, diventando una delle realtà più riconosciute del calcio europeo. Il mio orgoglio più grande è stato rispettare il valore di questo club, rendendolo competitivo ma sostenibile.”

De Laurentiis ha poi spostato l’attenzione sul tema delle infrastrutture, indicando la realizzazione di un nuovo stadio e di un centro sportivo di proprietà come obiettivi fondamentali per consentire al Napoli di competere stabilmente ai massimi livelli.

Il presidente ha raccontato anche della recente esperienza negli Stati Uniti, dove ha avuto modo di osservare da vicino l’organizzazione degli impianti sportivi.

“Sono stato negli Stati Uniti e sono rimasto sorpreso dagli stadi in cui ho visto le partite dal vivo. Dalla sicurezza ai parcheggi, tutto è andato per il meglio. Pensando al Napoli, dovremmo trovare delle soluzioni che possano dare stabilità e forza anche al nostro club.”

Secondo De Laurentiis, il divario economico con le grandi del Nord passa inevitabilmente anche dalla disponibilità di strutture moderne e di proprietà.

“Se non punteremo su questo aspetto, non avremo gli introiti necessari per essere competitivi con Inter, Milan e Juventus, che fatturano molto di più. Il Napoli, come diceva il buon Conte, deve ‘fatica”, ma poi ci vogliono le strutture.”

Infine, il presidente ha ribadito l’impegno personale sul progetto che accompagnerà il club nei prossimi anni.

“L’obiettivo che ci siamo dati in questa nuova fase è quello di costruire lo stadio e il centro sportivo. Ci lavorerò giorno e notte come ho sempre fatto nella mia vita.”

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