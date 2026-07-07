Corriere dello Sport: “Napoli, De Laurentiis frena il mercato: prima 25 cessioni, poi gli acquisti”

Il Napoli si prepara ad affrontare una delle sessioni di mercato più particolari degli ultimi anni. Prima di pensare ai nuovi innesti, la priorità assoluta sarà ridurre una rosa diventata extralarge dopo il rientro dei tanti calciatori dai prestiti. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, è stato lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis a fare chiarezza durante la presentazione della nuova maglia del Centenario, confermando che il mercato in entrata resterà inevitabilmente bloccato fino a quando non verrà completata una significativa opera di sfoltimento dell’organico.

Il numero uno azzurro ha spiegato che il Napoli conta attualmente 47 giocatori in rosa e che almeno 25 dovranno essere ceduti prima di poter valutare nuovi acquisti. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, De Laurentiis ha ribadito come il club abbia ricevuto numerose proposte di mercato nell’ultimo mese, ma la linea societaria resta quella della prudenza, privilegiando prima un confronto con Massimiliano Allegri per capire quali elementi potranno essere valorizzati all’interno dell’attuale gruppo.

Il presidente ha sottolineato la piena sintonia con il nuovo allenatore, definendolo un tecnico esperto e particolarmente attento anche agli equilibri societari. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, De Laurentiis è convinto che Allegri possa ottenere risultati importanti anche con gran parte della rosa attuale, evitando interventi massicci sul mercato se non strettamente necessari.

Le priorità tecniche restano comunque ben individuate. Il Napoli continua infatti a cercare un portiere da affiancare ad Alex Meret e un terzino destro che possa alternarsi con Giovanni Di Lorenzo. Tuttavia, ogni operazione dipenderà dalle uscite. Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic rappresenta uno degli snodi principali della sessione estiva, con Hull City e Besiktas che continuano a monitorare il portiere serbo. Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, eventuali cessioni potrebbero modificare anche gli equilibri a centrocampo, dove la situazione di André-Frank Zambo Anguissa resta da definire, e in attacco, reparto nel quale il club dovrà valutare il futuro di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca.

Parallelamente prosegue il lavoro sui rinnovi contrattuali. Scott McTominay e Antonio Vergara sono i prossimi giocatori destinati a prolungare il proprio rapporto con il club, con il giovane talento azzurro ormai vicino alla firma del nuovo accordo. Nel frattempo la società ha già completato due operazioni importanti, riscattando Rasmus Hojlund dal Manchester United per 44 milioni di euro e Alisson dallo Sporting Lisbona per 16,5 milioni.

Il nuovo corso del Napoli è ormai avviato. Dopo la presentazione della maglia del Centenario, il prossimo appuntamento sarà il ritiro di Dimaro, dove Massimiliano Allegri inizierà a plasmare la squadra in vista della nuova stagione.